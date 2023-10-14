Еда и рецепты

Традиционный десерт по-закарпатски! Как приготовить гомбовцы с лекваром — пошаговый рецепт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 октября 2023, 16:00
Гомбовці з лекваром — рецепт традиційної закарпатської страви

Больше новостей
Традиционный десерт по-закарпатски! Как приготовить гомбовцы с лекваром — пошаговый рецепт
Умение адаптироваться и детальный анализ: советы по планированию семейного бюджета
ендокринна система
Невидимый регулятор нашего организма! Рассказываем об эндокринной системе: как она работает и при чем здесь гормоны
Як розрахувати майбутню пенсію самостійно: покрокова інструкція
Узнай размер пенсии уже сейчас! Как самостоятельно рассчитать выплаты
Смородина
Пересадка смородины осенью: пошаговая инструкция для ценителей полезных ягод
Смотреть больше

Материалы по теме

Жульєн: рецепт жульєна з куркою та грибами в духовці
Жульен с курицей и грибами — рецепт идеальной закуски
Традиционный десерт по-закарпатски! Как приготовить гомбовцы с лекваром — пошаговый рецепт
Как сушить чеснок в духовке, электросушилке и естественным путем: инструкция
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пышный и высокий — простой рецепт идеального бисквита от Евгения Клопотенко
крок месьє
Интересный и очень простой завтрак: рецепт крок-месье от Эктора Хименеса-Браво

Видео
Карта боевых действий

Карта боевых действий 14 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение
0:04:32
Новости Израиля сегодня
Связывали руки, бросали гранаты и обезглавливали детей: известно о зверствах ХАМАС в Израиле
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурмы не прекращаются ни на секунду. Какая ситуация в Авдеевке сейчас — последние новости
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета
0:03:24
Радомир збирає дрон
Ему всего 16 лет, а за его дронами уже очередь! Как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов
0:02:40
Красногорівка
Россияне цинично уничтожают Красногоровку! Как там все еще живут люди и почему отказываются уезжать
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 13 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:53
українські захисники
Заехать в город безопасно почти невозможно: как украинские защитники удерживают позиции на Востоке
0:03:57
Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються
Перебрасывают тысячи войск и технику. К чему готовятся российские оккупанты в Мариуполе
Больше видео
ендокринна система
Читать дальше
Невидимый регулятор нашего организма! Рассказываем об эндокринной системе: как она работает и при чем здесь гормоны
Смородина
Читать дальше
Пересадка смородины осенью: пошаговая инструкция для ценителей полезных ягод

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь