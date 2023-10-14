Традиционный десерт по-закарпатски! Как приготовить гомбовцы с лекваром — пошаговый рецепт

Если ты любишь неординарные и интересные рецепты, а самое главное — аутентичные украинские, мы подготовили для тебя кое-что интересное.
Сочетание творога, слив и поджаренного крамбла точно сделает вечер более интересным. Читай, как приготовить закарпатские гомбовцы с лекваром.
На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В третьем выпуске кухню посетила украинская певица Jerry Heil. Евгений Клопотенко предложил приготовить аутентичное закарпатское блюдо.
Настоящий закарпатский десерт, очень простой в приготовлении — гомбовцы с лекваром. Шеф-повар Клопотенко обожает возрождать старые рецепты и добавлять интересные вкусы.
Гомбовцы, отваренные творожные шарики, предложил подать со сливовым лекваром и крамблом. Такой рецепт точно понравится даже привередливым ценителям сладкого. Попробуй приготовить гомбовцы с лекваром по этому пошаговому рецепту.
Понадобится
Для крамбла
Приготовление
Смотри новые выпуски шоу Пекельні борошна с Евгением Клопотенко по субботам, в 10:00 на СТБ!
Раньше мы рассказывали, как приготовить вареники с вишней.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.