Традиционный десерт по-закарпатски! Как приготовить гомбовцы с лекваром — пошаговый рецепт

Если ты любишь неординарные и интересные рецепты, а самое главное — аутентичные украинские, мы подготовили для тебя кое-что интересное.

Сочетание творога, слив и поджаренного крамбла точно сделает вечер более интересным. Читай, как приготовить закарпатские гомбовцы с лекваром.

Гомбовцы с лекваром — рецепт традиционного закарпатского блюда

На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В третьем выпуске кухню посетила украинская певица Jerry Heil. Евгений Клопотенко предложил приготовить аутентичное закарпатское блюдо.

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Настоящий закарпатский десерт, очень простой в приготовлении — гомбовцы с лекваром. Шеф-повар Клопотенко обожает возрождать старые рецепты и добавлять интересные вкусы.

Гомбовцы, отваренные творожные шарики, предложил подать со сливовым лекваром и крамблом. Такой рецепт точно понравится даже привередливым ценителям сладкого. Попробуй приготовить гомбовцы с лекваром по этому пошаговому рецепту.

Понадобится

Кисломолочный творог — 500 г

500 г Мука — 100 г

100 г Яйцо — 1 шт.

1 шт. Сахар — 1 ст.л.

1 ст.л. Сливы

Для крамбла

Сахар — 100 г

100 г Кукурузная мука — 100 г

Приготовление

500 г творога, который должен быть сухим и не слишком жирным, смешай в мисочке со 100 г муки, 100 г сахара и одним яйцом. Вымешай все до однородной массы. Нарежь сливы кубиками, убери косточки. Чтобы сформировать гомбовцы, возьми около 60 г творожной массы, вложи внутрь 10 г нарезанных слив. Скатай шарик. Сделай так со всей творожной массой и сливами. Готовые творожные шарики поставь в морозильную камеру на час. Или отвари в кипятке сразу. Варить гомбовцы можно на пару или в горячей воде 10-15 минут. Для приготовления закарпатского леквара нарежь 500 г слив и вари их на медленном огне 1,5 — 2 часа до образования однородной желейной массы. Если хочешь подать гомбовцы с крамблом, по 100 г сахара и кукурузной муки смешай и обжарь на сковороде до яркого хрустящего состояния. Посыпь отварные гомбовцы. Подавать гомбовцы нужно со сливовым лекваром и крамблом. Готово!

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