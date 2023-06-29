Еда и рецепты

Французский десерт заиграет новыми красками! Как приготовить профитроли с яблочным муссом

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 июня 2023, 08:30
Як приготувати профітролі: рецепт від Лізи Глинської
Фото: Pexels

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