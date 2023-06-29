Французский десерт заиграет новыми красками! Как приготовить профитроли с яблочным муссом

Профитроли — очень вкусны французские пирожные. Мы привыкли делать их с масляным кремом или со сгущенкой. Но стоит заменить начинку, и десерт заиграет новыми красками.
Кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом профитролей с яблочным муссом. Приготовить его не так уж и сложно, а эта необычная начинка может прийтись по вкусу твоим близким.
Но главное в профитролях — не начинка, а тесто. Ведь его нужно правильно приготовить, а затем выпекать, чтобы пирожные не “сели” в духовке. Мы расскажем, как приготовить профитроли.
Заварное тесто:
Яблочный мусс:
Теперь надо перейти к приготовлению начинки. Чтобы приготовить яблочный мус, надо яблоки очистить от шкурки и семян, нарезать небольшими кубиками и варить в воде 15-20 минут. Потом перетереть их через мелкое сито.
Из сахара надо приготовить карамель, соединить с яблоками и горячей водой, в которой они варились. Варить несколько минут, чтобы не осталось кусочков карамели. Перемешивая, добавить манную крупу и варить еще 10 минут.
После приготовления надо подождать, пока начинка остынет и перебить ее блендером. Поставить мусс на несколько часов в холодильник. Потом с помощью кондитерского мешка начинить готовые профитроли яблочным муссом.
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Главное фото: сайт Лизы Глинской