Французский десерт заиграет новыми красками! Как приготовить профитроли с яблочным муссом

Профитроли — очень вкусны французские пирожные. Мы привыкли делать их с масляным кремом или со сгущенкой. Но стоит заменить начинку, и десерт заиграет новыми красками.

Кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом профитролей с яблочным муссом. Приготовить его не так уж и сложно, а эта необычная начинка может прийтись по вкусу твоим близким.

Но главное в профитролях — не начинка, а тесто. Ведь его нужно правильно приготовить, а затем выпекать, чтобы пирожные не “сели” в духовке. Мы расскажем, как приготовить профитроли.

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Как приготовить профитроли

Ингредиенты для профитролей

Заварное тесто:

125 мл молока

125 мл воды

100 г сливочного масла

150 г муки

4-5 яиц (200-250 г)

2 г соли

10 г сахара

Яблочный мусс:

4 средних яблока (или 500 г очищенных)

150 г сахара

400 мл воды

100 г манной крупы

Приготовление профитролей

Для начала нужно приготовить заварное тесто на профитроли. Для этого в сотейник надо налить воду, молоко, добавить сливочное масло, щепотку соли, щепотку сахара. Подождать, пока закипит. Далее, не снимая с огня, постоянно интенсивно перемешивать и добавить 150 г муки. Перемешивать и держать на среднем огне еще около двух минут. Тесто нужно переложить в холодную емкость, дать немного остыть и добавлять по одному яйцу. Количество яиц зависит от их размера. Хорошо вымесить тесто лопаткой. После того как замесили тесто, надо испечь профитроли. Тесто переложить в кондитерский мешок, выдавливать профитроли на протвине, который заранее выстелили бумагой для выпечки. Выпекать профитроли нужно при температуре 190°С первые 15 минут, далее уменьшить температуру до 160°С и выпекать еще около 10-15 мин. В это время нельзя открывать духовку, ведь профитроли не подымутся.

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Теперь надо перейти к приготовлению начинки. Чтобы приготовить яблочный мус, надо яблоки очистить от шкурки и семян, нарезать небольшими кубиками и варить в воде 15-20 минут. Потом перетереть их через мелкое сито.

Из сахара надо приготовить карамель, соединить с яблоками и горячей водой, в которой они варились. Варить несколько минут, чтобы не осталось кусочков карамели. Перемешивая, добавить манную крупу и варить еще 10 минут.

После приготовления надо подождать, пока начинка остынет и перебить ее блендером. Поставить мусс на несколько часов в холодильник. Потом с помощью кондитерского мешка начинить готовые профитроли яблочным муссом.

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Главное фото: сайт Лизы Глинской