Французький десерт заграє новими барвами! Як приготувати профітролі з яблучним мусом

Профітролі — дуже смачні французькі тістечка. Ми звикли робити їх з масляним кремом або їсти зі згущеним молоком. Але варто замінити начинку та десерт заграє новими барвами.

Кондитерка Ліза Глинська поділилася рецептом профітролів із яблучним мусом. Приготувати його не так вже й складно, а ця незвичайна начинка може прийтись до смаку твоїм близьким.

Та головне у профітролях — не начинка, а тісто. Адже його потрібно правильно приготувати, а потім випікати, щоб тістечка не “сіли” у духовці. Ми розповімо, як приготувати профітролі.

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Як приготувати профітролі

Інгредієнти для профітролів

Заварне тісто:

125 мл молока

125 мл води

100 г вершкового масла

150 г борошна

4-5 яєць (200-250 г)

2 г солі

10 г цукру

Яблучний мус:

4 середні яблука (або 500 г очищених)

150 г цукру

400 мл води

100 г манної крупи

Приготування профітролів

Для початку потрібно приготувати заварне тісто на профітролі. Для цього в сотейник треба налити воду, молоко, додати вершкове масло, дрібку солі, дрібку цукру. Зачекати, поки закипить. Далі, не знімаючи з вогню, постійно інтенсивно перемішувати та додати 150 г борошна. Перемішувати та тримати на середньому вогні ще близько двох хвилин. Тісто потрібно перекласти в холодну місткість, дати трохи охолонути та додавати по одному яйцю. Кількість яєць залежить від їхнього розміру. Добре вимісити тісто лопаткою. Після того, як замісили тісто, треба спекти профітролі. Тісто перекласти у кондитерський мішок, видавлювати профітролі на деко, який заздалегідь вистелили папером для випікання. Випікати профітролі потрібно при температурі 190°C перші 15 хвилин, далі зменшити температуру до 160°C і випікати близько 10-15 хв. У цей час не можна відкривати духовку, адже профітролі не підіймуться.

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Тепер потрібно перейти до приготування начинки. Щоб приготувати яблучний мус, треба яблука очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими кубиками та варити у воді 15-20 хвилин. Потім перетерти через дрібне сито.

З цукру треба приготувати карамель, з’єднати з яблуками та гарячою водою, в якій вони варилися. Варити кілька хвилин, щоб не залишилося шматочків карамелі. Перемішуючи, додати манну крупу та варити ще 10 хвилин.

Після приготування треба почекати, доки начинка охолоне та перебити її блендером. Поставити мус на кілька годин у холодильник. Потім за допомогою кондитерського мішка начинити готові профітролі яблучним мусом.

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Головне фото: сайт Лізи Глінської