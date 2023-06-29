Французький десерт заграє новими барвами! Як приготувати профітролі з яблучним мусом

Профітролі — дуже смачні французькі тістечка. Ми звикли робити їх з масляним кремом або їсти зі згущеним молоком. Але варто замінити начинку та десерт заграє новими барвами.
Кондитерка Ліза Глинська поділилася рецептом профітролів із яблучним мусом. Приготувати його не так вже й складно, а ця незвичайна начинка може прийтись до смаку твоїм близьким.
Та головне у профітролях — не начинка, а тісто. Адже його потрібно правильно приготувати, а потім випікати, щоб тістечка не “сіли” у духовці. Ми розповімо, як приготувати профітролі.
Заварне тісто:
Яблучний мус:
Тепер потрібно перейти до приготування начинки. Щоб приготувати яблучний мус, треба яблука очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими кубиками та варити у воді 15-20 хвилин. Потім перетерти через дрібне сито.
З цукру треба приготувати карамель, з’єднати з яблуками та гарячою водою, в якій вони варилися. Варити кілька хвилин, щоб не залишилося шматочків карамелі. Перемішуючи, додати манну крупу та варити ще 10 хвилин.
Після приготування треба почекати, доки начинка охолоне та перебити її блендером. Поставити мус на кілька годин у холодильник. Потім за допомогою кондитерського мішка начинити готові профітролі яблучним мусом.
Зараз набирає популярності один японський рецепт. Раніше ми розповідали, як приготувати моті.
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Головне фото: сайт Лізи Глінської