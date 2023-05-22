Подарят лёгкость и настроение на весь день! Бананово-овсяные вафли с гречишным медом от Алекса Якутова

Приготовить полезный завтрак можно легко и быстро. Не веришь? Тогда проверь сам(-а)!

Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился идеей, как сладко и с пользой встретить утро.

Читай, как приготовить бананово-овсяные вафли с гречишным медом. Это сэкономит твое время с утра и подарит отличное настроение на весь день.

Бананово-овсяные вафли с гречишным медом: рецепт от Алекса Якутова

Ингредиенты:

мука пшеничная – 1 стакан

мука цельнозерновая – 0,5 стакана

овсяные хлопья – 2-3 ст. л.

сахар – 1,5 стакана для теста и 2-3 ст. л. для посыпки

разрыхлитель – 1 ст. л.

корица – 0,5 ч. л.

соль – несколько щепоток

яйца – 2 шт.

молоко – 375 мл

сливочное масло – 125 г (можно заменить растительным маслом – 0,5 стакана)

ванильный сахар – 1 ч. л.

гречишный мед – по вкусу

сахарная пудра – по вкусу

кленовый сироп – по вкусу

Приготовление блюда:

Перемешай сухие ингредиенты – два вида муки, овсяные хлопья, сахар, соль, корицу, разрыхлитель, ванильный сахар. Яйца сбей с молоком. Добавь масло и оставь на 10-15 минут. Бананы нужно размять вилкой. Выбирай очень спелые фрукты. Если же нет таких, то можно воспользоваться лайфхаком от шефа: положи бананы в морозилку на сутки. После размораживания они станут перезрелыми. Тщательно смешай все ингредиенты. Выпекай вафли в вафельнице до румяной и хрустящей корочки. По желанию посыпь вафли сахарной пудрой или полей гречишным медом, или кленовым сиропом.

Завтрак – крайне важный прием пищи. Он заряжает энергией на весь день, насыщает и питает организм полезными веществами. Читай варианты питательного и вкусного завтрака.

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