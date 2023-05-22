Подарят лёгкость и настроение на весь день! Бананово-овсяные вафли с гречишным медом от Алекса Якутова

Приготовить полезный завтрак можно легко и быстро. Не веришь? Тогда проверь сам(-а)!
Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился идеей, как сладко и с пользой встретить утро.
Читай, как приготовить бананово-овсяные вафли с гречишным медом. Это сэкономит твое время с утра и подарит отличное настроение на весь день.
Ингредиенты:
Приготовление блюда:
Завтрак – крайне важный прием пищи. Он заряжает энергией на весь день, насыщает и питает организм полезными веществами. Читай варианты питательного и вкусного завтрака.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!