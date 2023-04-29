Утренний заряд бодрости: топ-3 идеи для вкусного завтрака от нутрициолога

Завтрак — крайне важный прием пищи. Он заряжает энергией на весь день, насыщает и питает организм полезными веществами. Но иногда идей для завтрака нет совсем. Здесь Вікна тебе помогут. Читай в материале про топ-3 варианта для завтрака. Держи питательные и вкусные рецепты.

Варианты питательного и вкусного завтрака — советы нутрициолога

Чтобы каждый свой день начинать со вкусного и полезного, нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась простыми и быстрыми рецептами. Такие идеи понравятся даже детям, ведь блюда получаются красивыми и вкусными. Попробуй приготовить на следующий завтрак что-нибудь по этим рецептам.

Зеленые шпинатные блины

Понадобится

Растительное молоко — 500 мл

500 мл Яйца — 2 шт.

2 шт. Мука — 200 г

200 г Шпинат — 100 г

100 г Оливковое масло — 1 ст. л.

1 ст. л. Соль — щепотка

Приготовление

Все ингредиенты смешай в блендере. Хорошо нагрей сковороду. Жарь блины по две минуты с каждой стороны. Готово!

К блинам очень вкусно добавлять соленую рыбу, крем-сыр, сметану или жареный скрембл. Со шпинатом также можно приготовить панкейки.

Вафли из цукини

Для приготовления вафель из цукини тебе понадобится совсем немного продуктов. Цукини очень полезные и низкокалорийные, так что если ты худеешь — это идеальный вариант завтрака.

Понадобится

Средний кабачок или цукини — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Тертый сыр — 50 г

Крахмал — 3 ст. л.

Маленькая луковица — половинка

Оливковое масло

Соль — щепотка

Приготовление

Нарежь мелко лук. Кабачок или цукини натри на крупной терке. Затем отожми лишний сок. Смешай в мисочке все ингредиенты до однородной массы. Выливай тесто в вафельницу, жди пока вафли приготовятся. Тесто можно также поджарить на сковороде в виде оладий.

Томатная шакшука

Шакшука довольно универсальный рецепт, ведь туда можно добавлять разные ингредиенты, травы и специи. Каждая из них получается неповторимой и вкусной. Попробуй приготовить ее по этому рецепту.

Понадобится

Яйца — 4 шт.

4 шт. Лук сладкий — 1 шт.

1 шт. Помидоры — 2 шт.

2 шт. Болгарский перец — 1 шт.

1 шт. Зелень — по вкусу

по вкусу Сыр — по желанию

по желанию Оливковое масло

Приготовление

Нарежь лук полукольцами, а помидоры и перец — кубиками. Разогрей сковороду с маслом и положи туда нарезанные овощи. Жарь на среднем огне 3-10 минут. Чем дольше жаришь, тем больше овощи будут похожи на соус. Посоли и поперчи, добавь нарезанную зелень. Жарь еще две минуты. В сковороду разбей яйца. Поднимай белок и дай ему возможность попасть в овощи. Желток должен остаться целым. Жарь еще пять минут без крышки. Если хочешь запеченный желток, тогда жарь с крышкой.

Раньше мы рассказывали, что приготовить на завтрак — украинские блюда.

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