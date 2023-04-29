Утренний заряд бодрости: топ-3 идеи для вкусного завтрака от нутрициолога

Завтрак — крайне важный прием пищи. Он заряжает энергией на весь день, насыщает и питает организм полезными веществами. Но иногда идей для завтрака нет совсем. Здесь Вікна тебе помогут. Читай в материале про топ-3 варианта для завтрака. Держи питательные и вкусные рецепты.
Чтобы каждый свой день начинать со вкусного и полезного, нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась простыми и быстрыми рецептами. Такие идеи понравятся даже детям, ведь блюда получаются красивыми и вкусными. Попробуй приготовить на следующий завтрак что-нибудь по этим рецептам.
Понадобится
Приготовление
К блинам очень вкусно добавлять соленую рыбу, крем-сыр, сметану или жареный скрембл. Со шпинатом также можно приготовить панкейки.
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Для приготовления вафель из цукини тебе понадобится совсем немного продуктов. Цукини очень полезные и низкокалорийные, так что если ты худеешь — это идеальный вариант завтрака.
Шакшука довольно универсальный рецепт, ведь туда можно добавлять разные ингредиенты, травы и специи. Каждая из них получается неповторимой и вкусной. Попробуй приготовить ее по этому рецепту.
Раньше мы рассказывали, что приготовить на завтрак — украинские блюда.
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