Ранковий заряд бадьорості: топ-3 ідеї для смачного сніданку від нутриціологині

Сніданок — украй важливий прийом їжі. Він заряджає енергією на весь день, насичує і живить організм корисними речовинами. Та інколи ідей для сніданку немає зовсім. Тут Вікна тобі допоможуть. Читай у матеріалі про топ-3 варіанти для сніданку. Тримай поживні та смачні рецепти.

Варіанти поживного і смачного сніданку — поради нутриціологині

Щоб кожен свій день починати зі смачного та корисного, нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася простими та швидкими рецептами. Такі ідеї сподобаються навіть дітям, адже страви входять гарними і смачними. Спробуй приготувати на наступний сніданок щось за цими рецептами.

Зелені шпинатні млинці

Знадобиться

Рослинне молоко — 500 мл

Яйця — 2 шт.

Борошно — 200 г

Шпинат — 100 г

Оливкова олія — 1 ст. л.

Сіль — дрібка

Приготування

Всі інгредієнти змішай у блендері. Добре нагрій сковорідку. Смаж млинці по дві хвилини з кожного боку. Готово!

До млинців дуже смачно додавати солону рибу, крем-сир, сметану чи смажений скрембл. Зі шпинатом можна також приготувати панкейки.

Вафлі з цукіні

Для приготування вафель з цукіні тобі знадобиться зовсім небагато продуктів. Цукіні дуже корисні та низькокалорійні, тож якщо ти худнеш — це ідеальний варіант сніданку.

Знадобиться

Середній кабачок або цукіні — 1 шт.

Яйця — 2 шт.

Тертий сир — 50 г

Крохмаль — 3 ст. л.

Маленька цибулина — половинка

Оливкова олія

Сіль — дрібка

Приготування

Наріж дрібно цибулю. Кабачок чи цукіні натри на крупній тертці. Потім відіжми зайвий сік. Змішай у мисочці всі інгредієнти до однорідної маси. Виливай тісто у вафельницю, чекай поки вафлі приготуються. Тісто можна також підсмажити на сковорідці у вигляді оладок.

Томатна шакшука

Шакшука доволі універсальний рецепт, адже туди можна додавати різні інгредієнти, трави та спеції. Кожна з них виходить неповторною і смачною. Спробуй приготувати її за цим рецептом.

Знадобиться

Яйця — 4 шт.

Цибуля солодка — 1 шт.

Помідори — 2 шт.

Болгарський перець — 1 шт.

Зелень — за смаком

Сир — за бажанням

Оливкова олія

Приготування

Наріж цибулю півкільцями, а помідори та перець — кубиками. Розігрій пательню з олією та поклади туди нарізані овочі. Смаж на середньому вогні 3-10 хвилин. Чим довше смажиш, тим більш овочі будуть схожими на соус. Посоли та поперчи, додай нарізану зелень. Смаж ще дві хвилини. У сковорідку розбий яйця. Піднімай білок та дай йому можливість потрапити в овочі. Жовток має лишитися цілим. Смаж ще п’ять хвилин без кришки. Якщо хочеш запечений жовток, тоді смаж із кришкою.

Раніше ми розповідали, що приготувати на сніданок — українські страви.

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