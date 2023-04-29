Їжа та рецепти

Ранковий заряд бадьорості: топ-3 ідеї для смачного сніданку від нутриціологині

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Квітня 2023, 08:00
Варіанти поживного і смачного сніданку — поради нутриціологині
Фото: Pexels

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