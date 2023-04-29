Ранковий заряд бадьорості: топ-3 ідеї для смачного сніданку від нутриціологині

Сніданок — украй важливий прийом їжі. Він заряджає енергією на весь день, насичує і живить організм корисними речовинами. Та інколи ідей для сніданку немає зовсім. Тут Вікна тобі допоможуть. Читай у матеріалі про топ-3 варіанти для сніданку. Тримай поживні та смачні рецепти.
Щоб кожен свій день починати зі смачного та корисного, нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася простими та швидкими рецептами. Такі ідеї сподобаються навіть дітям, адже страви входять гарними і смачними. Спробуй приготувати на наступний сніданок щось за цими рецептами.
Знадобиться
Приготування
До млинців дуже смачно додавати солону рибу, крем-сир, сметану чи смажений скрембл. Зі шпинатом можна також приготувати панкейки.
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Для приготування вафель з цукіні тобі знадобиться зовсім небагато продуктів. Цукіні дуже корисні та низькокалорійні, тож якщо ти худнеш — це ідеальний варіант сніданку.
Шакшука доволі універсальний рецепт, адже туди можна додавати різні інгредієнти, трави та спеції. Кожна з них виходить неповторною і смачною. Спробуй приготувати її за цим рецептом.
Приготування
Раніше ми розповідали, що приготувати на сніданок — українські страви.
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