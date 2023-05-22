Подарують легкість та настрій на весь день! Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом від Алекса Якутова

Приготувати корисний та поживний сніданок можна легко та швидко. Не віриш? Тоді перевір сам(-а)!
Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився ідеєю, як солодко та з користю зустріти ранок.
Читай, як приготувати бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом. Це зекономить твій час зранку та подарує чудовий настрій на весь день.
Інгредієнти:
Приготування страви:
Сніданок — украй важливий прийом їжі. Він заряджає енергією на весь день, насичує і живить організм корисними речовинами. Читай варіанти поживного та смачного сніданку.
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