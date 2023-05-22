Подарують легкість та настрій на весь день! Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом від Алекса Якутова

Приготувати корисний та поживний сніданок можна легко та швидко. Не віриш? Тоді перевір сам(-а)!

Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився ідеєю, як солодко та з користю зустріти ранок.

Читай, як приготувати бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом. Це зекономить твій час зранку та подарує чудовий настрій на весь день.

Бананово-вівсяні вафлі з гречаним медом: рецепт від Алекса Якутова

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 1 склянка

борошно цільнозернове – 0,5 склянки

вівсяні пластівці – 2-3 ст. л.

цукор – 1,5 склянки для тіста та 2-3 ст. л. для посипки

розпушувач – 1 ст. л.

кориця – 0,5 ч. л.

сіль – кілька дрібок

яйця – 2 шт.

молоко – 375 мл

вершкове масло – 125 г (можна замінити рослинною олією – 0,5 склянки)

ванільний цукор – 1 ч. л.

гречаний мед – на смак

цукрова пудра – на смак

кленовий сироп – на смак

Приготування страви:

Перемішай сухі інгредієнти – два види борошна, вівсяні пластівці, цукор, сіль, корицю, розпушувач, ванільний цукор. Яйця збий з молоком. Додай масло й залиш на 10-15 хвилин. Банани потрібно розім’яти виделкою. Обирай дуже спілі фрукти. Якщо ж не маєщ таких, то можна скористатися лайфхаком від шефа: поклади банани до морозилки на добу. Після розморожування вони стануть перезрілими. Ретельно змішай усі інгредієнти. Випікай вафлі у вафельниці до рум’яної й хрусткої скоринки. За бажанням посип вафлі цукровою пудрою або полий гречаним медом чи кленовим сиропом.

Сніданок — украй важливий прийом їжі. Він заряджає енергією на весь день, насичує і живить організм корисними речовинами. Читай варіанти поживного та смачного сніданку.

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