Напиток из кислых сортов или даже дички! Как сделать яблочный сидр в домашних условиях

Яблоки кислых сортов и даже дичку, которой много уродило в саду, можно переработать на вкусный и домашний сидр. Это удобно, ведь кислые яблоки не всегда приятно есть, а для варенья нужно слишком много сахара.
В нашем материале рассказываем, как сделать яблочный сидр по простому рецепту.
Сидр — это слабоалкогольный напиток из фруктов или ягод. Обычно его готовят из яблок или груш. Чаще всего нужно всего три ингредиента — яблоки, сахар и вода, но кто-то добавляет специи, чтобы разнообразить аромат.
Сидр можно приготовить для себя или угощать им гостей на праздники. Если яблок уродило много, перебери их и хорошо промой. Они должны быть целыми, без вмятин и повреждений.
Лучшим сортом для приготовления такого напитка есть яблоки сорта Антоновка и Симиренко. Однако прекрасно подойдет и дичка, поскольку обычно ей сложно найти применение.
Понадобится
Фото: Pexels
Если тебе нужно меньше или больше сидра, меняй количество ингредиентов пропорционально.
Приготовление
Домашний сидр не получается прозрачным, ведь на производстве его отфильтровывают и готовят из осветленного яблочного сока. Чтобы разнообразить вкус, можешь добавить в сидр такие специи: корица, гвоздика, мед или имбирь.
Раньше мы рассказывали, как приготовить малиновое вино в домашних условиях.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.