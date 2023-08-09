Напиток из кислых сортов или даже дички! Как сделать яблочный сидр в домашних условиях

Яблоки кислых сортов и даже дичку, которой много уродило в саду, можно переработать на вкусный и домашний сидр. Это удобно, ведь кислые яблоки не всегда приятно есть, а для варенья нужно слишком много сахара.

В нашем материале рассказываем, как сделать яблочный сидр по простому рецепту.

Как сделать яблочный сидр в домашних условиях: рецепт пошагово

Сидр — это слабоалкогольный напиток из фруктов или ягод. Обычно его готовят из яблок или груш. Чаще всего нужно всего три ингредиента — яблоки, сахар и вода, но кто-то добавляет специи, чтобы разнообразить аромат.

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Сидр можно приготовить для себя или угощать им гостей на праздники. Если яблок уродило много, перебери их и хорошо промой. Они должны быть целыми, без вмятин и повреждений.

Лучшим сортом для приготовления такого напитка есть яблоки сорта Антоновка и Симиренко. Однако прекрасно подойдет и дичка, поскольку обычно ей сложно найти применение.

Понадобится

Яблоки — 10 кг

Сахар — 1,5 кг

Банки и марля

Если тебе нужно меньше или больше сидра, меняй количество ингредиентов пропорционально.

Приготовление

Вымытые и перебранные яблоки разрежь на четверти, сердцевины и косточки можно не убирать. Пропусти яблоки через мясорубку, но если ее нет, можно натереть на терке, тогда сердцевины и косточки следует убрать. К яблочному пюре высыпь сахар, размешай лопаткой. Разлей пюре в банки, они должны быть заполнены на 70%. Марлю сложи в несколько раз и накрой горлышки банок, сверху закрепи их резинкой или нитью. Поставь банки в теплое и темное место. Каждый день размешивай пюре лопаткой. Через несколько дней выделится сок, который нужно процедить через марлю. Разлей его в сухие банки. На банки надень медицинские перчатки с небольшой дырочкой, чтобы выходил воздух. Так сидр должен стоять еще месяц-два. После брожения сидр можно процеживать. В бутылки объемом 1 л насыпь по 10 г сахара. Разлей сидр и закрой крышками. Дай ему настояться в теплом месте неделю-две. А затем храни в холодном и темном месте еще 2-4 недели. Через месяц он будет готов и вкусен.

Домашний сидр не получается прозрачным, ведь на производстве его отфильтровывают и готовят из осветленного яблочного сока. Чтобы разнообразить вкус, можешь добавить в сидр такие специи: корица, гвоздика, мед или имбирь.

Раньше мы рассказывали, как приготовить малиновое вино в домашних условиях.

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