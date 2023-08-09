Їжа та рецепти

З кислих сортів чи навіть дички! Як зробити яблучний сидр у домашніх умовах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Серпня 2023, 16:00
Як зробити яблучний сидр у домашніх умовах: рецепт покроково
Фото: Pexels

Більше новин
10 000 кроків на день
Маркетинг або здоров’я? Чи справді треба ходити 10 тис. кроків на день
Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини
Покращує роботу мозку чи провокує депресію? Як death-metal та психоделічна музика впливає на психіку
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сальса з авокадо по-середземноморськи — простий рецепт
Надзвичайне поєднання авокадо та цитрусів: простий рецепт сальси по-середземноморськи
Зелений борщ від Євгена Клопотенко
Традиційний і такий улюблений. Як приготувати зелений борщ за рецептом Євгена Клопотенка
Як приготувати лечо на зиму: рецепт Євгена Клопотенка
Смак літа, закручений у банку. Рецепт смачного лечо від Євгена Клопотенка
Базилік
Як сушити базилік у духовці, електросушарці та на сонці: прості та швидкі методи

Відео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:07:10
Леонід Кучма
Битва за незалежність: ювілей у другого президента України — Леоніда Кучми
0:03:52
Оператори дронів
Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе
Карта бойових дій в Україні
Поки РФ готує так звані “вибори”, її війська зазнають поразок: карта бойових дій онлайн в Україні 9 серпня
0:02:19
Білий Янгол
Досі не втрачають надії когось евакуювати. Як працює група поліції Білий Янгол
0:05:06
ЗСУ на Донеччині
Цікаво, як ЗСУ боронить нашу країну і дає відсіч ворогу? Дивись репортаж з передової на Донеччині
Карта бойових дій в Україні
Безуспішність наступів окупантів — результат наполегливої роботи ЗСУ: карта бойових дій в Україні 8 серпня в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні 07.08.2023 онлайн
Окупанти приховують втрати, влаштовуючи таємні поховання: карта бойових дій в Україні 7 серпня в режимі онлайн
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тих, хто втратив усе через війну: у Львові адаптували будинок під людей з інвалідністю
0:03:15
Котики ЗСУ
Незламні духом та ніжні усередині. Наші котики ЗСУ тішать українців смішними відео у соцмережі
Більше відео
Як підвищити гемоглобін
Читати далі
Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний його низький рівень
Підживлення огірків дріжджами: як правильно внести добрива
Читати далі
Недорогий та ефективний спосіб. Як підживити огірки за допомогою дріжджів — інструкція

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь