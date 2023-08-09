З кислих сортів чи навіть дички! Як зробити яблучний сидр у домашніх умовах

Яблука кислих сортів та навіть дичку, якої багато вродило в саду, можна переробити на смачний та домашній сидр. Це зручно, адже кислі яблука не завжди приємно їсти, а для варення потрібно забагато цукру.
У нашому матеріалі розповідаємо, як зробити яблучний сидр за простим рецептом.
Сидр — це слабоалкогольний напій з фруктів чи ягід. Зазвичай його готують із яблук чи груш. Найчастіше потрібно усього три інгредієнти — яблука, цукор та вода, але хтось додає спеції, щоб урізноманітнити смак.
Сидр можна приготувати для себе або ж частувати ним гостей на свята. Якщо яблук вродило багато, перебери їх та добре промий. Вони мають бути цілими, без ум’ятин та пошкоджень.
Найкращим сортом для приготування такого напою є яблука сорту Антонівка та Симиренко. Однак підійде і дичка, бо зазвичай їй складно знайти застосування.
Знадобиться
Фото: Pexels
Якщо тобі потрібно менше або більше сидру, змінюй кількість інгредієнтів пропорційно.
Приготування
Домашній сидр не виходить прозорим, адже на виробництві його фільтрують та готують з освітленого яблучного соку. Щоб урізноманітнити смаки, можеш додати до сидру такі спеції: кориця, гвоздика, мед чи імбир.
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