З кислих сортів чи навіть дички! Як зробити яблучний сидр у домашніх умовах

Яблука кислих сортів та навіть дичку, якої багато вродило в саду, можна переробити на смачний та домашній сидр. Це зручно, адже кислі яблука не завжди приємно їсти, а для варення потрібно забагато цукру.

У нашому матеріалі розповідаємо, як зробити яблучний сидр за простим рецептом.

Як зробити яблучний сидр у домашніх умовах: рецепт покроково

Сидр — це слабоалкогольний напій з фруктів чи ягід. Зазвичай його готують із яблук чи груш. Найчастіше потрібно усього три інгредієнти — яблука, цукор та вода, але хтось додає спеції, щоб урізноманітнити смак.

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Сидр можна приготувати для себе або ж частувати ним гостей на свята. Якщо яблук вродило багато, перебери їх та добре промий. Вони мають бути цілими, без ум’ятин та пошкоджень.

Найкращим сортом для приготування такого напою є яблука сорту Антонівка та Симиренко. Однак підійде і дичка, бо зазвичай їй складно знайти застосування.

Знадобиться

Яблука — 10 кг

Цукор — 1,5 кг

Банки та марля

Якщо тобі потрібно менше або більше сидру, змінюй кількість інгредієнтів пропорційно.

Приготування

Вимиті та перебрані яблука розріж на чверті, серцевини та кісточки можна не прибирати. Пропусти яблука через м’ясорубку, але якщо її немає, можна натерти на терці, але тоді серцевини та кісточки слід прибрати. До яблучного пюре висип цукор, розмішай лопаткою. Розлий пюре в банки, вони мають бути заповненими на 70%. Марлю склади в кілька разів та накрий горлечка банок, зверху закріпи їх гумками чи нитками. Постав банки у тепле та темне місце. Щодня розмішуй пюре лопаткою. За кілька днів виділиться сік, який треба процідити через марлю. Розлий його у сухі банки. На банки надінь медичні рукавички з невеликою дірочкою, щоб виходило повітря. Так сидр має стояти ще місяць-два. Після бродіння сидр можна проціджувати. У пляшки об’ємом 1 л насип по 10 г цукру. Розлий сидр та закрий кришками. Дай йому настоятися в теплому місці тиждень-два. А потім зберігай у холодному та темному місці ще 2-4 тижні. За місяць він буде готовий і смачний.

Домашній сидр не виходить прозорим, адже на виробництві його фільтрують та готують з освітленого яблучного соку. Щоб урізноманітнити смаки, можеш додати до сидру такі спеції: кориця, гвоздика, мед чи імбир.

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