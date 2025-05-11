Еда и рецепты

Пора перейти на нут и чечевицу? Ученые выяснили, что растительный белок продлевает жизнь

Анастасия Жиденко, редактор сайта 11 мая 2025, 16:00
растительная еда
Фото Pexels
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