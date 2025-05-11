Пора перейти на нут и чечевицу? Ученые выяснили, что растительный белок продлевает жизнь

Что, если бы замена только одного компонента в твоей тарелке могла продлить жизнь?

В мире, где множество людей до сих пор верят, что без мяса не наешься, ученые предлагают пересмотреть устаревшее восприятие полезной пищи.

Новое исследование продемонстрировало, что то, что мы кладём в тарелку ежедневно, может долгосрочно влиять не только на здоровье, но и на продолжительность жизни. И здесь главную роль играет именно тип белка, который мы употребляем. Об этом рассказало издание Real Simple.

Лучше мясо или растительный белок

Животный белок (то есть тот, что содержится в мясе, птице, колбасах, стейках) давно считается главным источником силы.

Но, как выяснили исследователи, регулярное употребление преимущественно такого белка может быть связано с повышенным риском хронических болезней и, соответственно, более низкой продолжительностью жизни.

В противоположность этому, растительный белок, который содержится в бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах, демонстрирует обратную тенденцию — меньше болезней и долгую жизнь.

Есть как в голубых зонах

В исследовании ученые также обратили внимание на так называемые голубые зоны — регионы, где находятся больше всего долгожителей. В чем же секрет таких людей? В их рационе доминирует именно растительная пища с большим количеством растительного белка, а мясо потребляется крайне редко или же вовсе отсутствует.

В общем, чтобы установить связь между белком и продолжительностью жизни, ученые проанализировали более полувека данных из 101 страны. Оказалось: в регионах, где люди с возрастом переходили на более растительное питание, смертность от хронических болезней была ниже. Зато чем больше в рационе было переработанного красного мяса, тем выше были риски.

Однако важно понимать, что дело не только в самой пище, но и в доступности, культуре питания и уровне развития пищевых систем. Но, несмотря на это, общая тенденция очевидна: чем больше растительного белка, тем лучше для здоровья и долголетия.

Так что, возможно, пора пересмотреть свой подход к белку? Добавить в меню нут, чечевицу или семечки — не просто модно, но и полезно. Также читай о пользе, витаминах и какими свойствами обладает овощ спаржа.

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