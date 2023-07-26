Как заморозить брокколи на зиму и сохранить витамины: основные правила

Брокколи считают близким родственником цветной капусты. В овощах есть множество ценных веществ, поэтому его просто необходимо сохранить на зиму в замороженном виде. Как заморозить брокколи на зиму и что для этого нужно — читай в материале.
Лучше всего собирать урожай этого овоща в июне или июле. То же самое касается покупки брокколи в магазине. Для заморозки бери самые зрелые зеленые кочаны. На ощупь они плотные, без гнили и вмятин. Замораживают брокколи сразу же после сбора (или в день покупки).
Важно знать, что чем лучше будет состояние овощей, тем дольше будет их хранение в морозилке. Для правильной заморозки воспользуйся следующими шагами:
Овощи чаще всего замораживают в обычной морозилке. В ней не должно быть посторонних запахов. Лучше всего включать функцию быстрой заморозки. Также выбери оптимальную температуру для заморозки брокколи от -18 °C до -23 °C.
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