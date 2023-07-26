Как заморозить брокколи на зиму и сохранить витамины: основные правила

Брокколи считают близким родственником цветной капусты. В овощах есть множество ценных веществ, поэтому его просто необходимо сохранить на зиму в замороженном виде. Как заморозить брокколи на зиму и что для этого нужно — читай в материале.

Как заморозить брокколи: выбираем подходящие овощи

Лучше всего собирать урожай этого овоща в июне или июле. То же самое касается покупки брокколи в магазине. Для заморозки бери самые зрелые зеленые кочаны. На ощупь они плотные, без гнили и вмятин. Замораживают брокколи сразу же после сбора (или в день покупки).

Как правильно заморозить брокколи: пошаговая инструкция

Важно знать, что чем лучше будет состояние овощей, тем дольше будет их хранение в морозилке. Для правильной заморозки воспользуйся следующими шагами:

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Промой овощ проточной холодной водой, чтобы смыть пестициды и загрязнения. Если на брокколи есть насекомые, то замочи ее в соляном растворе на пол часа. После этого овощи нужно сполоснуть. С брокколи удали все листья, срежь жесткие стебли. Соцветия разбери на более мелкие, чтобы все они были примерно одного размера. Разложи капусту в пакеты небольшими порциями, чтобы впоследствии было удобно доставать нужное количество. Обязательно укажи дату заморозки.

Где замораживать капусту брокколи

Овощи чаще всего замораживают в обычной морозилке. В ней не должно быть посторонних запахов. Лучше всего включать функцию быстрой заморозки. Также выбери оптимальную температуру для заморозки брокколи от -18 °C до -23 °C.

Как заморозить брокколи на зиму в кастрюле: инструкция

Поставь на огонь кастрюлю, заполненную водой на две трети. Вторую кастрюлю наполни ледяной водой. Когда вода закипит, опусти в нее брокколи. Кипяти 1-2 минуты, затем опусти соцветия в ледяную воду. Для того чтобы сохранить насыщенный зеленый цвет, добавь в холодную воду сок половины лимона.

Как заморозить брокколи в пароварке

Обработай брокколи в пароварке в течение 5 минут. После бланширования достань капусту и оставь сушиться на кухонном полотенце. Замораживай их в сухом виде. Помести в пакеты и хорошо их закрой.

Раньше мы рассказывали, как заготовить ягоды на зиму интересными способами.

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