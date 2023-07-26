Як заморозити броколі на зиму та зберегти вітаміни: основні правила

Броколі вважають близьким родичем цвітної капусти. В овочах є безліч цінних речовин, тож цей овоч не зле зберегти на зиму в замороженому вигляді. Як заморозити броколі на зиму і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як заморозити броколі: вибираємо відповідні овочі

Найкраще збирати врожай цього овоча у червні чи липні. Те саме стосується купівлі броколі в магазині. Для заморожування бери найзріліші зелені качани. На дотик вони щільні, без цвілі та вм’ятин. Заморожують броколі відразу після збору (або в день покупки).

Як правильно заморозити броколі: покрокова інструкція

Важливо знати, що чим кращим буде стан овочів, тим довше вони зберігатимуться в морозилці. Для правильного заморожування скористайся наступними кроками:

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Промий овоч проточною холодною водою, щоб змити пестициди та забруднення. Якщо на броколі є комахи, то замочи її в соляному розчині на пів години. Після цього овочі потрібно промити. З броколі видали все листя, зріж жорсткі стебла. Суцвіття розбери на дрібніші, щоб усі вони були приблизно одного розміру. Розклади капусту в пакети невеликими порціями, щоб згодом було зручно діставати потрібну кількість. Обов’язково вкажи дату заморожування.

Де заморожувати капусту броколі

Овочі найчастіше заморожують у звичайній морозилці. У ній не має бути сторонніх запахів. Найкраще включати функцію швидкого заморожування. Також вибери оптимальну температуру для заморожування броколі від -18 до -23 °C.

Як заморозити броколі на зиму в каструлі: інструкція

Постав на вогонь каструлю, заповнену водою на дві третини. Другу каструлю наповни крижаною водою. Коли вода закипить, опусти в неї броколі. Кип’яти 1-2 хвилини, потім опусти суцвіття в крижану воду. Щоб зберегти насичений зелений колір, додай у холодну воду сік половини лимона.

Як заморозити броколі в пароварці

Оброби броколі у пароварці протягом 5 хвилин. Після бланшування витягни капусту та залиш сушитися на кухонному рушнику. Заморожуй суцвіття у сухому вигляді. Помісти у пакети й щільно їх закрий.

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