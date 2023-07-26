Як заморозити броколі на зиму та зберегти вітаміни: основні правила

Броколі вважають близьким родичем цвітної капусти. В овочах є безліч цінних речовин, тож цей овоч не зле зберегти на зиму в замороженому вигляді. Як заморозити броколі на зиму і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Найкраще збирати врожай цього овоча у червні чи липні. Те саме стосується купівлі броколі в магазині. Для заморожування бери найзріліші зелені качани. На дотик вони щільні, без цвілі та вм’ятин. Заморожують броколі відразу після збору (або в день покупки).
Важливо знати, що чим кращим буде стан овочів, тим довше вони зберігатимуться в морозилці. Для правильного заморожування скористайся наступними кроками:
Овочі найчастіше заморожують у звичайній морозилці. У ній не має бути сторонніх запахів. Найкраще включати функцію швидкого заморожування. Також вибери оптимальну температуру для заморожування броколі від -18 до -23 °C.
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