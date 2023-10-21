Не сойдутся “характерами”: какие продукты нельзя совмещать между собой

Не сошлись характерами. Так часто говорят о причинах расставания людей. Однако эти слова также хорошо могут объяснить, почему человек после обеда чувствует себя не очень хорошо. Оказывается, что не все продукты действительно хорошо сочетаются, хоть они и вкусные.

В этом уверена врач-диетолог Ольга Маллиани. В комментарии изданию РБК-Украина эксперт объяснила, какие продукты лучше не употреблять одновременно и как это может повлиять на состояние здоровья.

Как на пищеварение влияет время суток

Для начала важно знать, что некоторые продукты лучше не употреблять в определенную часть дня. К примеру, диетолог уверена, что животные протеины лучше всего употреблять именно вечером. А вот крахмалистые продукты или другую пищу, содержащую сахар и фруктозу, лучше есть именно в первой половине дня.

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Какие продукты лучше не совмещать

Эксперт рассказывает, что молоко лучше не сочетать вообще с другими продуктами, поскольку оно сворачивается под действием желудочного сока. А если в этой среде находится еще какая-нибудь пища, то молоко будет препятствовать процессу ее переваривания.

Также Ольга Маллиани рекомендует отказаться от сахара и кондитерских изделий, поскольку эти продукты в сочетании с любыми другими вызывают сильное брожение. Из-за этого может появиться дрожжеподобный грибок Кандида.

Поэтому сладкое лучше заменить медом, который может усваиваться немного медленнее, чем сахар. Однако помните, что мед может вызвать аллергическую реакцию и быть не слишком полезным в больших количествах. Поэтому еще и следует ориентироваться на собственное восприятие этого продукта.

Не рекомендует эксперт сочетать и бобовые с мясом, поскольку это может осложнить переваривание обоих видов продуктов. Не очень хорошо и употреблять одновременно мясо с макаронными изделиями.

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