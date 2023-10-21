Не зійдуться “характерами”: які продукти не можна поєднувати між собою

Не зійшлись характерами. Так найчастіше говорять про причини розставання людей. Однак ці слова й добре можуть пояснити, чому людина після обіду почувається не надто добре. Виявляється, що не всі продукти насправді добре поєднуються, хоч і смакують так добре.

У цьому впевнена лікарка-дієтолог Ольга Малліані. У коментарі виданню РБК-Україна експертка пояснила, які продукти краще не вживати одночасно, та як це може вплинути на стан здоров’я.

Як на травлення впливає період доби

Спершу важливо знати, що деякі продукти краще не вживати у певну частину дня. Наприклад, дієтологиня впевнена, що тваринні протеїни найкраще вживати саме ввечері. А ось крохмалисті продукти чи іншу їжу, що містить цукор та фруктозу, ліпше їсти саме в першій половині дня.

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Які продукти краще не поєднувати

Експертка розповідає, що молоко краще не поєднувати взагалі з іншими продуктами, оскільки воно згортається під дією шлункового соку. А якщо у цьому середовищі знаходиться ще якась їжа, то молоко буде перешкоджати процесу її перетравлення.

Також Ольга Малліані рекомендує відмовитись від цукру та кондитерських виробів, оскільки ці продукти у поєднанні з будь-якими іншими спричиняють сильне бродіння. Через це може з’явитись дріжджоподібний грибок Кандида.

Тому солодке краще замінити на мед, який може засвоюватись трохи повільніше, ніж цукор. Однак варко пам’ятати, що мед може спричинити алергічну реакцію та бути не надто корисним у великих кількостях. Тому ще й варто орієнтуватись на власне сприйняття цього продукту.

Не рекомендує експертка поєднувати й бобові з м’ясом, оскільки це може ускладнити перетравлення обох видів продуктів.

Не надто добре й вживати одночасно м’ясо з макаронними виробами. Тож лазанью готуй лише на свята.

Також існує дієта блакитних зон. Читай, що це таке, її користь та чи впливає таке харчування на довголіття.

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