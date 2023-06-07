Не только крем и маска! Какие продукты увлажняют кожу изнутри — список

Если с приходом лета кожа лица стала стянутой и начала шелушиться, повлиять на нее можно не только качественной косметикой, но и питанием. Любой тип кожи требует глубокого увлажнения, поэтому мы расскажем, какие продукты увлажняют кожу изнутри.
Подборкой продуктов, которые качественно увлажняют сухую кожу, поделилось издание Elle. Оказывается, не только косметические процедуры могут увлажнять нашу кожу изнутри. А еще и продукты, которые мы потребляем.
Они простые и доступные, потому ввести их в свой рацион будет несложно. Читай подробнее, какие продукты увлажняют кожу изнутри — подробный перечень.
Фото:Pexels
Фото: Pexels
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