Не только крем и маска! Какие продукты увлажняют кожу изнутри — список

Если с приходом лета кожа лица стала стянутой и начала шелушиться, повлиять на нее можно не только качественной косметикой, но и питанием. Любой тип кожи требует глубокого увлажнения, поэтому мы расскажем, какие продукты увлажняют кожу изнутри.

Какие продукты увлажняют кожу изнутри — список

Подборкой продуктов, которые качественно увлажняют сухую кожу, поделилось издание Elle. Оказывается, не только косметические процедуры могут увлажнять нашу кожу изнутри. А еще и продукты, которые мы потребляем.

Они простые и доступные, потому ввести их в свой рацион будет несложно. Читай подробнее, какие продукты увлажняют кожу изнутри — подробный перечень.

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Полезные жиры. Главный компонент в питании, если у тебя сухая кожа. Олеиновая кислота делает кожу упругой, выгоняет из организма шлаки и токсины. А еще эта кислота помогает усваивать другие полезные вещества. В свой рацион добавь оливки, оливковое масло, жирную рыбу, грецкие орехи, миндаль, семена льна.

Главный компонент в питании, если у тебя сухая кожа. Олеиновая кислота делает кожу упругой, выгоняет из организма шлаки и токсины. А еще эта кислота помогает усваивать другие полезные вещества. В свой рацион добавь оливки, оливковое масло, жирную рыбу, грецкие орехи, миндаль, семена льна. Оранжевые фрукты и овощи. Раньше мы рассказывали, как цвет фруктов рассказывает нам об их пользе. Добавь в рацион продукты, содержащие бета-каротин — дыню, манго, тыкву, морковь, батат, хурму и папайю. Из этих продуктов синтезируется витамин А, который необходим коже.

Раньше мы рассказывали, как цвет фруктов рассказывает нам об их пользе. Добавь в рацион продукты, содержащие бета-каротин — дыню, манго, тыкву, морковь, батат, хурму и папайю. Из этих продуктов синтезируется витамин А, который необходим коже. Огурцы. Они почти полностью состоят из воды, низкокалорийные и содержат витамин С, калий, питательные волокна, кремний, который увлажняет кожу и делает ее эластичной.

Ягоды. Малина и черника в рационе — необходимость, ведь они сохраняют кожу от воздействия ультрафиолета. Еще ягоды содержат природные антиоксиданты, которые очищают и увлажняют нашу кожу.

Малина и черника в рационе — необходимость, ведь они сохраняют кожу от воздействия ультрафиолета. Еще ягоды содержат природные антиоксиданты, которые очищают и увлажняют нашу кожу. Йогурт. Йогурт без красителей и консервантов — источник пробиотиков, которые успокаивают воспалительные процессы кожи, например экзему. Выбирать следует йогурт без наполнителей, можно взять греческий. Если хочется добавить ему вкуса, используй для этого мед.

Йогурт без красителей и консервантов — источник пробиотиков, которые успокаивают воспалительные процессы кожи, например экзему. Выбирать следует йогурт без наполнителей, можно взять греческий. Если хочется добавить ему вкуса, используй для этого мед. Цитрусовые. Включают в себя природный антиоксидант — витамин С, который защищает кожу от ультрафиолета и загрязненного воздуха. Они также на 80-90% состоят из воды, что означает, что цитрусовые увлажняют кожу. Употребляй и киви, в котором содержится суточная норма витамина С.

Авокадо. Низкокалорийное авокадо создает антивозрастной эффект, если есть его каждый день. Это происходит потому, что в авокадо содержатся витамины группы В, а еще мононенасыщенные жирные кислоты.

Низкокалорийное авокадо создает антивозрастной эффект, если есть его каждый день. Это происходит потому, что в авокадо содержатся витамины группы В, а еще мононенасыщенные жирные кислоты. Яйца. Содержат много питательных веществ, которые поддерживают здоровье кожи лица. Их нужно есть вареными. Для эластичной кожи добавь в рацион яйца, ведь это источник белков, витаминов группы В, серы и лютеина.

Содержат много питательных веществ, которые поддерживают здоровье кожи лица. Их нужно есть вареными. Для эластичной кожи добавь в рацион яйца, ведь это источник белков, витаминов группы В, серы и лютеина. Помидоры. Низкокалорийные и богатые водой овощи. Они являются источником витамина А, С, калия и фосфора. Помидоры положительно влияют на кожу с акне и признаками преждевременного старения. А еще защищают ее от ультрафиолета.

Низкокалорийные и богатые водой овощи. Они являются источником витамина А, С, калия и фосфора. Помидоры положительно влияют на кожу с акне и признаками преждевременного старения. А еще защищают ее от ультрафиолета. Печеный картофель. Два запеченных картофеля в мундире — суточная норма меди в организме. Медь необходима для эластина. А эластин влияет на регенерацию кожи, молодость и упругость.

Зеленые листовые овощи. Добавь в рацион шпинат, рукколу, салат и капусту. Они содержат много воды и витаминов А и С. Они выводят из организма токсины, защищают кожу от мелких морщинок. Также в зеленых овощах содержится компонент, производящий коллаген.

Добавь в рацион шпинат, рукколу, салат и капусту. Они содержат много воды и витаминов А и С. Они выводят из организма токсины, защищают кожу от мелких морщинок. Также в зеленых овощах содержится компонент, производящий коллаген. Фасоль. Самый сильный продукт в рационе для увлажненной кожи. Фасоль борется с морщинами, выравнивает тон лица, кожа становится нежной и эластичной. Это происходит благодаря тому, что бобы помогают вырабатывать гиалуроновую кислоту. Если есть фасоль хотя бы дважды в неделю, ты точно заметишь результат.

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