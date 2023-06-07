Не лише крем та маска! Які продукти зволожують шкіру зсередини — перелік

Якщо з приходом літа шкіра обличчя стала стягнутою та почала лущитися, вплинути на неї можна не тільки якісною косметикою, а ще й харчуванням. Будь-який тип шкіри потребує глибокого зволоження, а тому ми розповімо, які продукти зволожують шкіру зсередини.

Які продукти зволожують шкіру зсередини — перелік

Добіркою продуктів, що якісно зволожують суху шкіру, поділилося видання Elle. Виявляється не тільки косметичні процедури можуть зволожувати нашу шкіру зсередини. А ще й продукти, які ми споживаємо.

Вони прості й доступні, тому ввести їх у свій раціон буде нескладно. Читай детальніше, які продукти зволожують шкіру зсередини — детальний перелік.

Корисні жири. Головний компонент у харчуванні, якщо в тебе суха шкіра. Олеїнова кислота робить шкіру пружною, виганяє з організму шлаки та токсини. А ще ця кислота допомагає засвоювати інші корисні речовини. У свій раціон додай оливки, оливкову олію, жирну рибу, волоські горіхи, мигдаль, насіння льону.

Головний компонент у харчуванні, якщо в тебе суха шкіра. Олеїнова кислота робить шкіру пружною, виганяє з організму шлаки та токсини. А ще ця кислота допомагає засвоювати інші корисні речовини. У свій раціон додай оливки, оливкову олію, жирну рибу, волоські горіхи, мигдаль, насіння льону. Помаранчеві фрукти та овочі. Раніше ми розповідали, як колір фруктів розповідає нам про їх користь. Додай у раціон продукти, які містять бета-каротин — диню, манго, гарбуз, моркву, батат, хурму та папаю. З цих продуктів синтезується вітамін А, який потрібен шкірі.

Раніше ми розповідали, як колір фруктів розповідає нам про їх користь. Додай у раціон продукти, які містять бета-каротин — диню, манго, гарбуз, моркву, батат, хурму та папаю. З цих продуктів синтезується вітамін А, який потрібен шкірі. Огірки. Вони майже повністю складаються з води, низькокалорійні та містять вітамін С, калій, поживні волокна, а ще кремній, який зволожує шкіру та робить її еластичною.

Ягоди. Малина та чорниця в раціоні — необхідність, адже вони зберігають шкіру від впливу ультрафіолету. А ще ягоди містять природні антиоксиданти, які очищують та зволожують нашу шкіру.

Малина та чорниця в раціоні — необхідність, адже вони зберігають шкіру від впливу ультрафіолету. А ще ягоди містять природні антиоксиданти, які очищують та зволожують нашу шкіру. Йогурт. Йогурт без барвників та консервантів — джерело пробіотиків, які заспокоюють запальні процеси шкіри, наприклад, екзему. Вибирати слід йогурт без наповнювачів, можна взяти грецький. Якщо хочеться додати йому смаку, використай для цього мед.

Йогурт без барвників та консервантів — джерело пробіотиків, які заспокоюють запальні процеси шкіри, наприклад, екзему. Вибирати слід йогурт без наповнювачів, можна взяти грецький. Якщо хочеться додати йому смаку, використай для цього мед. Цитрусові. Містять у собі природний антиоксидант — вітамін С, який захищає шкіру від ультрафіолету та забрудненого повітря. Вони також на 80-90% складаються з води, що означає, що цитрусові зволожують шкіру. Вживай і ківі, який містить добову норму вітаміну С.

Авокадо. Низькокалорійне авокадо створює антивіковий ефект, якщо їсти його щодня. Це відбувається тому, що в авокадо містяться вітаміни групи В, а ще мононенасичені жирні кислоти.

Низькокалорійне авокадо створює антивіковий ефект, якщо їсти його щодня. Це відбувається тому, що в авокадо містяться вітаміни групи В, а ще мононенасичені жирні кислоти. Яйця. Містять багато поживних речовин, що підтримують здоров’я шкіри обличчя. Їх потрібно їсти вареними. Для еластичної шкіри додай у раціон яйця, адже це джерело білків, вітамінів групи В, сірки та лютеїну.

Містять багато поживних речовин, що підтримують здоров’я шкіри обличчя. Їх потрібно їсти вареними. Для еластичної шкіри додай у раціон яйця, адже це джерело білків, вітамінів групи В, сірки та лютеїну. Помідори. Низькокалорійні та багаті на воду овочі. Вони є джерелом вітаміну А, С, калію та фосфору. Помідори позитивно впливають на шкіру з акне та ознаками передчасного старіння. А ще захищають її від ультрафіолету.

Низькокалорійні та багаті на воду овочі. Вони є джерелом вітаміну А, С, калію та фосфору. Помідори позитивно впливають на шкіру з акне та ознаками передчасного старіння. А ще захищають її від ультрафіолету. Печена картопля. Дві запечених картоплі в мундирі — добова норма міді в організмі. Мідь необхідна для еластину. А еластин впливає на регенерацію шкіри, молодість та пружність.

Зелені листові овочі. Додай у раціон шпинат, руколу, салат та капусту. Вони містять багато води та вітамінів А і С. Вони виводять з організму токсини, захищають шкіру від дрібних зморшок. Також у зелених овочах міститься компонент, що виробляє колаген.

Додай у раціон шпинат, руколу, салат та капусту. Вони містять багато води та вітамінів А і С. Вони виводять з організму токсини, захищають шкіру від дрібних зморшок. Також у зелених овочах міститься компонент, що виробляє колаген. Квасоля. Найсильніший продукт у раціоні для зволоженої шкіри. Квасоля бореться зі зморшками, вирівнює тон обличчя, шкіра стає ніжною та еластичною. Це відбувається завдяки тому, що боби допомагають виробляти гіалуронову кислоту. Якщо їсти квасолю хоча б двічі на тиждень, ти точно помітиш результат.

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