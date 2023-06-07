Не лише крем та маска! Які продукти зволожують шкіру зсередини — перелік

Якщо з приходом літа шкіра обличчя стала стягнутою та почала лущитися, вплинути на неї можна не тільки якісною косметикою, а ще й харчуванням. Будь-який тип шкіри потребує глибокого зволоження, а тому ми розповімо, які продукти зволожують шкіру зсередини.
Добіркою продуктів, що якісно зволожують суху шкіру, поділилося видання Elle. Виявляється не тільки косметичні процедури можуть зволожувати нашу шкіру зсередини. А ще й продукти, які ми споживаємо.
Вони прості й доступні, тому ввести їх у свій раціон буде нескладно. Читай детальніше, які продукти зволожують шкіру зсередини — детальний перелік.
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