Три ингредиента на десерт! Как приготовить карамелизированные яблоки своими руками — пошагово

Если хочется сладкого, а дома есть только яблоки, ты можешь приготовить из них десерт — карамелизированные яблоки. Это блюдо может быть самостоятельным десертом, начинкой для выпечки или дополнением к вкусным завтракам. Приготовить такие яблоки очень просто.

Карамелизированные яблоки: рецепт приготовления пошагово

Для приготовления карамелизированных яблок тебе понадобится всего три ингредиента — сахар, яблоки и сливочное масло. Кто-то любит добавлять сливки, но это необязательно. Времени нужно тоже мало.

Карамелизация — это всего лишь обжаривание яблок в сахаре со сливочным маслом. Этот рецепт не нуждается в высоких кулинарных навыках, поэтому справятся с ним все. Яблоки получаются очень ароматными, блестящими и вкусными.

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А этот рецепт можно использовать и для приготовления карамелизированных груш.

Для карамелизации нужно тщательно перебрать яблоки. Используй без вмятин или повреждений. Отдай предпочтение твердым кисло-сладким сортам, чтобы во время термической обработки яблоки не превратились в пюре.

Понадобится

Яблоки — 1,5 кг

1,5 кг Сливочное масло — 100 г

100 г Сахар — 200 г

Приготовление

Помой яблоки, разрежь их на части, убери сердцевины и косточки. Кожуру яблок можно оставлять, в ней много полезных веществ. Нарежь яблоки кубиками. Вместительную сковороду разогрей со сливочным маслом. Когда масло растопится, добавь сахар. Сахар должен пожелтеть. Постепенно добавь все нарезанные яблоки, размешай, обжарь. Яблоки дадут много сока, но он испарится. К яблокам можно добавить любимые специи, например, корицу или ваниль. Через 8-10 минут яблоки станут густыми и карамелизированными. Их можно употреблять сразу или закрыть в стерилизованные баночки.

Раньше мы рассказывали, как приготовить яблочный сидр в домашних условиях.

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