Три ингредиента на десерт! Как приготовить карамелизированные яблоки своими руками — пошагово

Если хочется сладкого, а дома есть только яблоки, ты можешь приготовить из них десерт — карамелизированные яблоки. Это блюдо может быть самостоятельным десертом, начинкой для выпечки или дополнением к вкусным завтракам. Приготовить такие яблоки очень просто.
Для приготовления карамелизированных яблок тебе понадобится всего три ингредиента — сахар, яблоки и сливочное масло. Кто-то любит добавлять сливки, но это необязательно. Времени нужно тоже мало.
Карамелизация — это всего лишь обжаривание яблок в сахаре со сливочным маслом. Этот рецепт не нуждается в высоких кулинарных навыках, поэтому справятся с ним все. Яблоки получаются очень ароматными, блестящими и вкусными.
А этот рецепт можно использовать и для приготовления карамелизированных груш.
Для карамелизации нужно тщательно перебрать яблоки. Используй без вмятин или повреждений. Отдай предпочтение твердым кисло-сладким сортам, чтобы во время термической обработки яблоки не превратились в пюре.
Понадобится
Фото: Unsplash
Приготовление
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