Три інгредієнти на десерт! Як власноруч приготувати карамелізовані яблука — покроково

Якщо хочеться солодкого, а вдома є тільки яблука, ти можеш приготувати з них десерт — карамелізовані яблука. Ця страва може бути самостійним десертом, начинкою для випічки або ж додатком до смачних сніданків. Приготувати такі яблука дуже просто.
Для приготування карамелізованих яблук тобі знадобиться усього три інгредієнти — цукор, яблука та вершкове масло. Хтось любить додавати вершки, але це необов’язково. Часу потрібно також мало.
Карамелізація — це всього лиш обсмажування яблук у цукрі з вершковим маслом. Цей рецепт не потребує високих кулінарних навичок, тому впораються з ним усі. Яблука виходять дуже ароматними, блискучими та смачними.
А цей рецепт можна використати і для приготування карамелізованих груш.
Для карамелізації потрібно ретельно перебрати яблука. Використовуй без ум’ятин чи пошкоджень. Віддай перевагу твердим кисло-солодким сортам, аби під час термічної обробки яблука не перетворилися на пюре.
Знадобиться
Фото: Unsplash
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати яблучний сидр у домашніх умовах.
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