Три інгредієнти на десерт! Як власноруч приготувати карамелізовані яблука — покроково

Якщо хочеться солодкого, а вдома є тільки яблука, ти можеш приготувати з них десерт — карамелізовані яблука. Ця страва може бути самостійним десертом, начинкою для випічки або ж додатком до смачних сніданків. Приготувати такі яблука дуже просто.

Карамелізовані яблука: рецепт приготування покроково

Для приготування карамелізованих яблук тобі знадобиться усього три інгредієнти — цукор, яблука та вершкове масло. Хтось любить додавати вершки, але це необов’язково. Часу потрібно також мало.

Карамелізація — це всього лиш обсмажування яблук у цукрі з вершковим маслом. Цей рецепт не потребує високих кулінарних навичок, тому впораються з ним усі. Яблука виходять дуже ароматними, блискучими та смачними.

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Для карамелізації потрібно ретельно перебрати яблука. Використовуй без ум’ятин чи пошкоджень. Віддай перевагу твердим кисло-солодким сортам, аби під час термічної обробки яблука не перетворилися на пюре.

Знадобиться

Яблука — 1,5 кг

Вершкове масло — 100 г

Цукор — 200 г

Приготування

Помий яблука, розріж їх на частини, прибери серцевини та кісточки. Шкірку яблук можна залишати, в ній багато корисних речовин. Наріж яблука кубиками. Містку сковорідку розігрій з вершковим маслом. Коли масло розтопиться, додай цукор. Цукор має пожовтіти. Поступово додай усі нарізані яблука, розмішай, обсмаж. Яблука дадуть багато соку, але він випарується. До яблук можна додати улюблених спецій, наприклад, корицю або ваніль. За 8-10 хвилин яблука стануть густими та карамелізованими. Їх можна споживати відразу або закрити у стерилізовані баночки.

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