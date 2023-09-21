Їжа та рецепти

Три інгредієнти на десерт! Як власноруч приготувати карамелізовані яблука — покроково

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 13:30
Карамелізовані яблука: рецепт приготування покроково
Фото: Unsplash

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Три інгредієнти на десерт! Як власноруч приготувати карамелізовані яблука — покроково
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