Французский пирог с украинской черешней: как приготовить непревзойденный клафути

Нежный пирог, похожий на творожную запеканку, с фруктами или ягодами в сладком тесте. Звучит очень аппетитно, не правда ли? Классический французский клафути готовят с вишнями или черешнями. А еще есть вариации с персиком, грушей и яблоками. Читай в нашем материале, как приготовить клафути с черешней.
История клафути началась в регионе Лимузен. Название пирога происходит из окситанского, от слова “наполнять”, то есть наполнять тесто вишнями.
Важным примечанием десерта является то, что когда готовишь его с другими ягодами или фруктами (не с вишней или черешней), тогда пирог называют флоньярд.
Клафути — очень простое и быстрое блюдо. В древности его подавали прямо на сковороде, в которой запекали. Сейчас его пекут порционно, в маленьких формочках. Подают с сахарной пудрой и взбитыми сливками.
Читай рецепт и попробуй приготовить столь вкусный и изысканный десерт с историей. У тебя точно получится настоящая вкусность!
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Фото: Pexels
Приготовление
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