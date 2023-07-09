Французский пирог с украинской черешней: как приготовить непревзойденный клафути

Нежный пирог, похожий на творожную запеканку, с фруктами или ягодами в сладком тесте. Звучит очень аппетитно, не правда ли? Классический французский клафути готовят с вишнями или черешнями. А еще есть вариации с персиком, грушей и яблоками. Читай в нашем материале, как приготовить клафути с черешней.

Клафути с черешней: простой рецепт вкусного пирога

История клафути началась в регионе Лимузен. Название пирога происходит из окситанского, от слова “наполнять”, то есть наполнять тесто вишнями.

Важным примечанием десерта является то, что когда готовишь его с другими ягодами или фруктами (не с вишней или черешней), тогда пирог называют флоньярд.

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Клафути — очень простое и быстрое блюдо. В древности его подавали прямо на сковороде, в которой запекали. Сейчас его пекут порционно, в маленьких формочках. Подают с сахарной пудрой и взбитыми сливками.

Читай рецепт и попробуй приготовить столь вкусный и изысканный десерт с историей. У тебя точно получится настоящая вкусность!

Понадобится

Мука — 60 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 180 мл

Разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Сахар — 3 ст.л.

Ванильный сахар — 0,5 ч.л.

Сахарная пудра — для посыпания

Сливочное масло — 3 ст.л.

Черешня или вишня — 300 г

Приготовление

В мисочке смешай яйца, сахар и соль. Взбей все миксером в пышную массу. Добавь растопленное сливочное масло, молоко и ванильный сахар. Размешай. В смесь высыпь просеянную мука. Размешай, чтобы не было комочков. Смажь форму для запекания сливочным маслом, посыпь сахаром или манной крупой. Это обезопасит десерт от прилипания к форме. На дно формы выложи немного черешни без косточек. Читай, как быстро убрать косточки из черешни. Сверху вылей тесто, равномерно распредели оставшиеся ягоды. Разогрей духовку до 180°C. Убавь температуру до 150°C и поставь пирог клафути в разогретую духовку. Выпекай 50-60 минут. Готовый клафути посыпь сахарной пудрой и подавай со взбитыми сливками.

Раньше мы рассказывали, как приготовить шоколадные пирожные без выпечки.

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