Французький пиріг з українською черешнею: як приготувати неперевершений клафуті

Ніжний пиріг, схожий на сирну запіканку, з фруктами чи ягодами в солодкому тісті. Звучить дуже апетитно, чи не так? Класичний французький клафуті готують з вишнями чи черешнями. А ще є варіації з персиком, грушею та яблуками. Читай у нашому матеріалі, як приготувати клафуті з черешнею.

Клафуті з черешнею: простий рецепт смачного пирога

Історія клафуті розпочалася в регіоні Лімузен. Назва пирога походить з окситанської, від слова “наповнювати”, тобто наповнювати тісто вишнями.

Важливою приміткою десерту є те, що коли готуєш його з іншими ягодами чи фруктами (не з вишень чи черешень), пиріг називають флоньярд.

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Клафуті — дуже проста страва, яка швидко готується. У давнину його подавали просто на пательні, в якій запікали. Нині його печуть порційно, в маленьких формочках. Подають із цукровою пудрою та збитими вершками.

Читай рецепт та спробуй приготувати такий смачний та вишуканий десерт з історією. В тебе точно вийде справжня смакота!

Знадобиться

Борошно — 60 г

Яйця — 2 шт.

Молоко — 180 мл

Розпушувач — 0,5 ч.л.

Цукор — 3 ст.л.

Ванільний цукор — 0,5 ч.л.

Цукрова пудра — для посипання

Вершкове масло — 3 ст.л.

Черешня чи вишня — 300 г

Приготування

У мисочці змішай яйця, цукор та сіль. Збий усе міксером до пишної маси. Додай розтоплене вершкове масло, молоко та ванільний цукор. Розмішай. У суміш висип просіяне борошно. Розмішай, щоб не було грудочок. Змасти форму для запікання вершковим маслом, посип цукром або манною крупою. Це убезпечить десерт від прилипання до форми. На дно форми виклади трохи черешні без кісточок. Читай, як швидко прибрати кісточки з черешні. Зверху вилий тісто, рівномірно розподіли ягоди, що залишилися. Розігрій духовку до 180°C. Зменш температуру до 150°C та постав пиріг клафуті в розігріту духовку. Випікай 50-60 хвилин. Готовий клафуті посип цукровою пудрою та подавай зі збитими вершками.

Раніше ми розповідали, як приготувати шоколадні тістечка без випікання.

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