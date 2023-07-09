Французький пиріг з українською черешнею: як приготувати неперевершений клафуті

Ніжний пиріг, схожий на сирну запіканку, з фруктами чи ягодами в солодкому тісті. Звучить дуже апетитно, чи не так? Класичний французький клафуті готують з вишнями чи черешнями. А ще є варіації з персиком, грушею та яблуками. Читай у нашому матеріалі, як приготувати клафуті з черешнею.
Історія клафуті розпочалася в регіоні Лімузен. Назва пирога походить з окситанської, від слова “наповнювати”, тобто наповнювати тісто вишнями.
Важливою приміткою десерту є те, що коли готуєш його з іншими ягодами чи фруктами (не з вишень чи черешень), пиріг називають флоньярд.
Клафуті — дуже проста страва, яка швидко готується. У давнину його подавали просто на пательні, в якій запікали. Нині його печуть порційно, в маленьких формочках. Подають із цукровою пудрою та збитими вершками.
Читай рецепт та спробуй приготувати такий смачний та вишуканий десерт з історією. В тебе точно вийде справжня смакота!
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Приготування
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