Швидко, просто і доступно: як приготувати шоколадні тістечка без випікання

Хочеться чогось простого і смачного водночас? Як щодо шоколадних тістечок? Якщо відповідь “так”, дізнайся, як приготувати шоколадні тістечка без випікання. Доступний і швидкий рецепт у нашому матеріалі. Він точно сподобається тобі та діткам.
Кондитерка Ліза Глінська поділилась доступним і швидким рецептом приготування шоколадних тістечок. Такий десерт можна приготувати навіть без духовки, тому він підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на готування.
Рецепт настільки простий, що ти можеш повторити його разом із дітьми. Їм буде цікаво зробити щось смачне своїми руками.
До того ж ти можеш додати до рецепта щось своє, наприклад кокосову стружку, цукати або шматочки шоколаду.
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