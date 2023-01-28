Швидко, просто і доступно: як приготувати шоколадні тістечка без випікання

Хочеться чогось простого і смачного водночас? Як щодо шоколадних тістечок? Якщо відповідь “так”, дізнайся, як приготувати шоколадні тістечка без випікання. Доступний і швидкий рецепт у нашому матеріалі. Він точно сподобається тобі та діткам.

Шоколадні тістечка без випікання: простий рецепт

Кондитерка Ліза Глінська поділилась доступним і швидким рецептом приготування шоколадних тістечок. Такий десерт можна приготувати навіть без духовки, тому він підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на готування.

Рецепт настільки простий, що ти можеш повторити його разом із дітьми. Їм буде цікаво зробити щось смачне своїми руками.

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До того ж ти можеш додати до рецепта щось своє, наприклад кокосову стружку, цукати або шматочки шоколаду.

Знадобиться:

Печиво — 350 г

Молоко — 70 мл

Какао-порошок — 20 г

Згущене молоко (варене) — 150 г

Масло — 100 г

Горіхи — 50 г

Сіль — дрібка

Як приготувати шоколадні тістечка

Горіхи, три печива та чайну ложку какао відклади вбік, щоб потім зробити посипку. З печива, яке залишилось, зроби крихту за допомогою качалки або блендера. Масло кімнатної температури змішай зі згущеним молоком, какао-порошком та дрібкою солі. Додай молоко та добре перемішай. З’єднай суміш із печивом. Для посипки змішай відкладене печиво, горіх та какао, а потім подрібни. Сформуй кульки та обваляй їх у крихті. Шоколадні тістечка залиш у холодильнику на кілька годин.

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