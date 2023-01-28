Быстро, просто и доступно: как приготовить шоколадные пирожные без выпекания

Хочется чего-то простого и вкусного одновременно? Как насчет шоколадных пирожных? Если ответ “да”, узнай, как приготовить шоколадные пирожные без выпечки. Доступный и быстрый рецепт в нашем материале. Он точно понравится тебе и деткам.

Шоколадные пирожные без выпечки: простой рецепт

Кондитер Лиза Глинская поделилась доступным и быстрым рецептом приготовления шоколадных пирожных. Такой десерт можно приготовить даже без духовки, поэтому он подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на готовку.

Рецепт настолько простой, что ты можешь повторить его вместе с детьми, им будет интересно сделать что-нибудь вкусное своими руками.

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К тому же ты можешь добавить в рецепт что-то свое, например кокосовую стружку, цукаты или кусочки шоколада.

Понадобится

Печенье — 350 г

Молоко — 70 мл

Какао-порошок — 20 г

Сгущенка (вареная) — 150 г

Сливочное масло — 100 г

Орехи — 50 г

Соль — щепотка

Как приготовить шоколадные пирожные

Орехи, три печенья и чайную ложку какао отложи в сторону, чтобы позже сделать посыпку. Из оставшегося печенья сделай крошку с помощью скалки или блендера. Сливочное масло комнатной температуры смешай со сгущенкой, какао-порошком и щепоткой соли. Добавь молоко и хорошо перемешай. Соедини смесь с печеньем. Для посыпки смешай отложенное печенье, орех и какао, а затем измельчи. Сформируй шарики и обваляй их в крошке. Шоколадные пирожные оставь в холодильнике на несколько часов.

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