Сколько стоит клубника в Киеве и ждать ли дешевой ягоды

Сезон клубники уже начался, и все внимательно следят за ценами. Хочется, чтобы ягода подешевела и можно было наесться от пуза и запастись витаминной консервацией на зиму. Сколько стоит клубника на рынках и в супермаркетах Киева и почему держится именно такая цена — читай в нашем материале.
Несмотря на то, что на рынке клубники много, цены на нее все еще кусаются.
На рынках Киева один килограмм клубники просят от 130 до 160 гривен.
На рынках Киева один килограмм клубники просят от 130 до 160 гривен.
Обычно цена в центре города выше, чем в отдаленных от центра районах Киева.
В супермаркетах килограмм клубники стоит так:
По данным Минфина Украины, на 23 мая 2024 средняя цена на клубнику составляет 159 гривен за килограмм.
По данным Минфина Украины, на 23 мая 2024 средняя цена на клубнику составляет 159 гривен за килограмм.
Причем, что удивительно, цены на ягоду в последнюю неделю несколько пошли вверх.
Сезонного минимума они достигли 5 мая, когда средняя цена за 1 кг ягоды, по данным Минфина, составляла всего 89 гривен за килограмм.
Сезонного минимума они достигли 5 мая, когда средняя цена за 1 кг ягоды, по данным Минфина, составляла всего 89 гривен за килограмм.
На прошлой неделе ягода продержалась на отметке 135-140 гривен за килограмм.
Что влияет на колебания цены? Обычно первую клубнику привозят из-за границы, поэтому в ее цену заложена еще и ее доставка. Сложившаяся подобным образом себестоимость просто не может быть маленькой.
Обычно клубника начинает дешеветь, когда на рынки и супермаркеты поступает отечественная ягода.
Обычно клубника начинает дешеветь, когда на рынки и супермаркеты поступает отечественная ягода.
Но в этом году (как, к сожалению, и в прошлом) часть южных регионов остается в зоне боевых действий. И это сказывается: столько ягоды, как до начала полномасштабного вторжения, уже не поступает.
Но пока сезон украинской клубники еще только-только набирает обороты.
Обычно из наших южных регионов начинают везти ягоду в начале июня.
Обычно из наших южных регионов начинают везти ягоду в начале июня.
Поэтому надеемся на некоторое снижение цен.
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить невероятно вкусную клубнику в шоколаде.
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