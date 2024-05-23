Сколько стоит клубника в Киеве и ждать ли дешевой ягоды

Сезон клубники уже начался, и все внимательно следят за ценами. Хочется, чтобы ягода подешевела и можно было наесться от пуза и запастись витаминной консервацией на зиму. Сколько стоит клубника на рынках и в супермаркетах Киева и почему держится именно такая цена — читай в нашем материале.

Сколько стоит клубника на рынках и супермаркетах Киева

Несмотря на то, что на рынке клубники много, цены на нее все еще кусаются.

На рынках Киева один килограмм клубники просят от 130 до 160 гривен.

Обычно цена в центре города выше, чем в отдаленных от центра районах Киева.

В супермаркетах килограмм клубники стоит так:

Novus — 159 грн;

Сільпо — 179 грн.

По данным Минфина Украины, на 23 мая 2024 средняя цена на клубнику составляет 159 гривен за килограмм.

Причем, что удивительно, цены на ягоду в последнюю неделю несколько пошли вверх.

Сезонного минимума они достигли 5 мая, когда средняя цена за 1 кг ягоды, по данным Минфина, составляла всего 89 гривен за килограмм.

На прошлой неделе ягода продержалась на отметке 135-140 гривен за килограмм.

От чего зависит цена клубники

Что влияет на колебания цены? Обычно первую клубнику привозят из-за границы, поэтому в ее цену заложена еще и ее доставка. Сложившаяся подобным образом себестоимость просто не может быть маленькой.

Обычно клубника начинает дешеветь, когда на рынки и супермаркеты поступает отечественная ягода.

Но в этом году (как, к сожалению, и в прошлом) часть южных регионов остается в зоне боевых действий. И это сказывается: столько ягоды, как до начала полномасштабного вторжения, уже не поступает.

Но пока сезон украинской клубники еще только-только набирает обороты.

Обычно из наших южных регионов начинают везти ягоду в начале июня.

Поэтому надеемся на некоторое снижение цен.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить невероятно вкусную клубнику в шоколаде.

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