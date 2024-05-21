Клубника в собственном соку: рецепт, как сохранить вкус летнего солнца под крышкой

Клубника в собственном соку. Что может звучать вкуснее, да еще и так быстро заставлять проголодаться? Эта ягода — настоящее сокровище, которое дарит нам летнее солнце.

Спелая клубника всегда имеет собственный яркий вкус и аромат, поэтому его так часто не хочется перебивать чем-то другим.

Отсюда и замечательная идея — приготовить ягоды в собственном соку, чтобы подчеркнуть, насколько они хороши. А чтобы сохранить клубнику и ощущения, которые она дарит даже в прохладные времена, можно закрыть это блюдо в банки.

Ингредиенты для клубники в собственном соку

клубника — 1 килограмм

фруктоза или сахар — 350 граммов

лимонная кислота — половина чайной ложки

Клубника в собственном соку — способ приготовления

Сначала необходимо вымыть и почистить клубнику, после чего переложить ягоды в емкость и засыпать сахаром или фруктозой. В таком виде смесь должна стоять ночь, чтобы клубника дала много сока. Кроме того, сахар или фруктоза могут помочь законсервировать клубнику без использования стерилизации. Чтобы ягоды не испортились, посуду с ними можно поставить в холодильник. Достать посуду с клубникой. На умеренном огне смесь довести до кипения, после чего добавить лимонную кислоту и проварить еще около десяти минут. Разложить варенье по полулитровым банкам, закрыть плотно крышечками и поставить храниться вверх дном. Дальше остается только наслаждаться клубничным вкусом лета прямо из банки.

Если же ты хочешь обойтись без сахара, то помытую и почищенную клубнику стоит просто разложить по банкам. А после этого простерилизовать их пять минут, закатать и закутать в теплое одеяло.

Чтобы летнее тепло в кусочках клубники сохранялось как можно дольше, можно сделать из ягоды сладкое варенье. Тогда еще долгое время твой завтрак будет действительно хорошим, если будешь пробовать свое творение каждое утро. Поэтому читай, как приготовить варенье из клубники.

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