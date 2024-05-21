Полуниця у власному соку: рецепт, як зберегти смак літнього сонця під кришкою

Полуниця у власному соку. Що може звучати смачніше та ще й так швидко змушувати зголодніти? Ця ягода — справжній скарб, який дарує нам літнє сонце.
Стигла полуниця завжди має власний яскравий смак та аромат, а тому його так часто не хочеться перебивати чимось іншим.
Звідси й чудова ідея — приготувати ягоди у власному соку, аби лише підкреслити, наскільки вони добре смакують. А щоб зберегти полуницю та відчуття, які вона дарує, навіть на прохолодні часи — можна закрити цю страву у банки.
Якщо ж ти хочеш обійтись без цукру, то помиту та почищену полуницю тоді варто просто розкласти по банках. А після цього простерилізувати їх п’ять хвилин, закатати та закутати в теплу ковдру.
Щоб літнє тепло у шматочках полуниці зберігалось якомога довше, можна також зробити з ягоди солодке варення. Тоді ще довгий час твій сніданок буде дійсно добрим, якщо куштуватимеш своє творіння щоранку. Тому читай, як приготувати варення з полуниці.
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