Полуниця у власному соку: рецепт, як зберегти смак літнього сонця під кришкою

Полуниця у власному соку. Що може звучати смачніше та ще й так швидко змушувати зголодніти? Ця ягода — справжній скарб, який дарує нам літнє сонце.

Стигла полуниця завжди має власний яскравий смак та аромат, а тому його так часто не хочеться перебивати чимось іншим.

Звідси й чудова ідея — приготувати ягоди у власному соку, аби лише підкреслити, наскільки вони добре смакують. А щоб зберегти полуницю та відчуття, які вона дарує, навіть на прохолодні часи — можна закрити цю страву у банки.

Інгредієнти для полуниці у власному соку

полуниця — 1 кілограм

фруктоза чи цукор — 350 грамів

лимонна кислота — половина чайної ложки

Полуниця у власному соку — спосіб приготування

Спершу необхідно вимити та почистити полуницю, після чого перекласти ягоди в ємкість і засипати їх цукром чи фруктозою. У такому вигляді суміш має стояти ніч, щоб полуниця дала багато соку. Крім того, цукор чи фруктоза можуть допомогти саме законсервувати полуницю без використання стерилізації. Щоб ягоди не зіпсувались, посуд з ними можна поставити на цей час у холодильник. Дістати посуд з полуницею. На помірному вогні суміш довести до кипіння, після чого додати лимонну кислоту та ще проварити близько десяти хвилин. Розкласти варення по півлітрових банках, закрити щільно кришечками та поставити зберігатись догори дригом. Далі лишається тільки насолоджуватись полуничним смаком літа прямісінько з банки.

Якщо ж ти хочеш обійтись без цукру, то помиту та почищену полуницю тоді варто просто розкласти по банках. А після цього простерилізувати їх п’ять хвилин, закатати та закутати в теплу ковдру.

Щоб літнє тепло у шматочках полуниці зберігалось якомога довше, можна також зробити з ягоди солодке варення. Тоді ще довгий час твій сніданок буде дійсно добрим, якщо куштуватимеш своє творіння щоранку. Тому читай, як приготувати варення з полуниці.

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