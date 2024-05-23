Скільки коштує полуниця в Києві та чи чекати дешевої ягоди

Сезон полуниці вже розпочався і всі уважно стежать за цінами. Хочеться, щоб ягода здешевшала, і можна було наїстися від пуза і запастися вітамінною консервацією на зиму. То скільки коштує полуниця на ринках та в супермаркетах Києва і чому тримається саме така ціна — читай у нашому матеріалі.
Попри те, що на ринку полуниці багато, ціни на неї все ще кусаються.
На ринках Києва на один кілограм полуниці просять від 130 до 160 гривень. Зазвичай ціна в середмісті вища, ніж у віддалених від центру районах Києва.
В супермаркетах кілограм полуниці коштує так:
За даними Мінфіну України, на 23 травня 2024 року середня ціна на полуницю становить 159 гривень за кілограм.
За даними Мінфіну України, на 23 травня 2024 року середня ціна на полуницю становить 159 гривень за кілограм.
Причому, що дивно, ціни на ягоду в останній тиждень дещо пішли вгору.
Сезонного мінімуму вони досягли 5 травня, коли середня ціна за 1 кг ягоди, за даними Мінфіну, складала лише 89 гривень за кілограм.
Сезонного мінімуму вони досягли 5 травня, коли середня ціна за 1 кг ягоди, за даними Мінфіну, складала лише 89 гривень за кілограм.
Минулого ж тижня ягода протрималася на позначці 135-140 гривень за кілограм.
Що ж впливає на коливання ціни? Зазвичай першу полуницю привозять з-за кордону, тож в її ціну закладене ще і її доставляння. Сформована подібним чином собівартість просто не може бути маленькою.
Зазвичай полуниця починає дешевшати, коли на ринки та в супермаркети поступає вітчизняна ягода.
Зазвичай полуниця починає дешевшати, коли на ринки та в супермаркети поступає вітчизняна ягода.
Але цього року (як, на жаль, й минулого) частина південних регіонів лишаються в зоні бойових дій. І це дається взнаки: стільки ягоди, як до початку повномасштабного вторгнення, вже не поступає.
Та поки сезон української полуниці ще тільки-тільки набирає обертів.
Зазвичай з наших південних регіонів починають везти ягоду на початку червня.
Зазвичай з наших південних регіонів починають везти ягоду на початку червня.
Тож маємо сподівання на деяке зниження цін.
Раніше ми розповідали про те, як приготувати неймовірно смачну полуницю в шоколаді.
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