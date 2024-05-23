Скільки коштує полуниця в Києві та чи чекати дешевої ягоди

Сезон полуниці вже розпочався і всі уважно стежать за цінами. Хочеться, щоб ягода здешевшала, і можна було наїстися від пуза і запастися вітамінною консервацією на зиму. То скільки коштує полуниця на ринках та в супермаркетах Києва і чому тримається саме така ціна — читай у нашому матеріалі.

Скільки коштує полуниця на ринках та в супермаркетах Києва

Попри те, що на ринку полуниці багато, ціни на неї все ще кусаються.

На ринках Києва на один кілограм полуниці просять від 130 до 160 гривень. Зазвичай ціна в середмісті вища, ніж у віддалених від центру районах Києва.

В супермаркетах кілограм полуниці коштує так:

Novus — 159 грн;

Сільпо — 179 грн.

За даними Мінфіну України, на 23 травня 2024 року середня ціна на полуницю становить 159 гривень за кілограм.

Причому, що дивно, ціни на ягоду в останній тиждень дещо пішли вгору.

Сезонного мінімуму вони досягли 5 травня, коли середня ціна за 1 кг ягоди, за даними Мінфіну, складала лише 89 гривень за кілограм.

Минулого ж тижня ягода протрималася на позначці 135-140 гривень за кілограм.

Від чого залежить ціна полуниці

Що ж впливає на коливання ціни? Зазвичай першу полуницю привозять з-за кордону, тож в її ціну закладене ще і її доставляння. Сформована подібним чином собівартість просто не може бути маленькою.

Зазвичай полуниця починає дешевшати, коли на ринки та в супермаркети поступає вітчизняна ягода.

Але цього року (як, на жаль, й минулого) частина південних регіонів лишаються в зоні бойових дій. І це дається взнаки: стільки ягоди, як до початку повномасштабного вторгнення, вже не поступає.

Та поки сезон української полуниці ще тільки-тільки набирає обертів.

Зазвичай з наших південних регіонів починають везти ягоду на початку червня.

Тож маємо сподівання на деяке зниження цін.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати неймовірно смачну полуницю в шоколаді.

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