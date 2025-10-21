Когда квасить капусту в ноябре 2025 года: лучшие дни для заготовки

Квашеная капуста для украинцев привычное блюдо. Ее могут добавлять в салаты или просто есть из банки.

Эта капуста богата разными витаминами, но надо уметь ее правильно заквасить. Ведь если пропустить один шаг или выполнить неправильно, капуста может быть непригодной к употреблению.

А еще самое важное — дать квашения капусты. Мы расскажем, когда квасить капусту в ноябре.

Когда квасить капусту в ноябре

Традиционно, чтобы заквасить капусту, обращают внимание на фазы Луны:

если квасить на полнолуние, то капуста может получиться пресной и не будет хрустеть;

если заняться этим в период новолуния, то овощ может быть кислым;

если заквасить капусту на убывающую Луну, то она может не просолиться.

Поэтому лучшими днями для квашения капусты в ноябре 2025 года будут 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 24, 25 ноября.

Какая польза квашеной капусты

Квашеная капуста содержит большое количество витамина С, примерно, как в лимоне. Также она содержит витамины А и E, которые замедляют процесс старения кожи, улучшают состояние волос и укрепляют ногтевую пластину. Также квашеную капусту можно употреблять для профилактики сезонных болезней.

Капусту можно квасить разными способами. Ранее рассказывали рецепт капусты лепесток по-корейски.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!