Коли квасити капусту в листопаді 2025: кращі дні для заготівлі

Квашена капуста для українців — звична страва. Її можна додавати до салатів або просто їсти, дістаючи з банки.

Ця капуста багата на різні вітаміни, але треба вміти її правильно заквасити. Адже, якщо пропустити один крок чи виконати неправильно, капуста може бути не придатною до споживання.

А ще найважливіше — дати квашення капусти. Ми розповімо, коли квасити капусту у листопаді.

Коли квасити капусту у листопаді

Традиційно, щоб заквасити капусту, звертають уваги на фази Місяця:

якщо квасити на повню, то капуста може вийти прісною та не буде хрумтіти;

якщо зайнятися цим у період молодика, то овоч може бути кислим;

якщо заквасити капусту на Місяць, що спадає, то вона може не просолитися.

Тому найкращими днями для квашення капусти у листопаді 2025 року будуть 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 24, 25 листопада.

Яка користь квашеної капусти

Квашена капуста містить дуже багато вітаміну С, приблизно, як у лимоні. Також вона має вітаміни А та E, які уповільнюють процес старіння шкіри, покращують стан волосся та зміцнюють нігтьову пластину. Також квашену капусту можна споживати для профілактики сезонних захворювань.

Капусту можна квасити різними способами. Раніше розповідали рецепт капусти пелюстки по-корейськи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!