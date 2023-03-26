Сытная и вкусная: как приготовить мамалыгу из кукурузной крупы — простой рецепт

Мамалыга известна украинцам, румынам и молдаванам своей сытностью и вкусом. Ее готовят из кукурузной крупы или муки. Туда добавляют сыр, зелень, шкварки и многие другие ингредиенты. Часто ее называют по-итальянски — полентой. В материале мы рассказываем, как приготовить мамалыгу из кукурузной крупы.

Мамалыга: рецепт из кукурузной крупы — пошаговое приготовление

В горах мамалыгу часто готовят в котелке и размешивают специальной палкой. Иногда ее готовят не как кашу, а как альтернативу хлебу и разрезают на кусочки.

Подают к столу мамалыгу с молоком, киселицей или брынзой. Пересказы говорят, что казаки позаимствовали это блюдо у молдаван во время походов во главе с Богданом Хмельницким. Украинцы подавали ее в праздничные дни как изысканное блюдо.

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Сейчас мамалыгу подают даже в самых дорогих ресторанах. Ее готовят с разнообразными начинками — грибами, сыром, луком, беконом и даже рыбой! Попробуй приготовить это блюдо и ты.

Понадобится

Кукурузная крупа — 1 стакан

Вода — 3 стакана

Сливочное масло — 40 г

Зелень

Сыр сулугуни — по желанию

Мамалыга — рецепт пошагово

Кукурузную крупу пересыпь в кастрюлю с толстым дном. Влей три стакана кипятка и помешивай крупу. Доведи кашу до кипения на медленном огне. Часто помешивай. Готовится мамалыга примерно 20-25 минут. Если будешь добавлять сыр, солить крупу не нужно. Нарежь сливочное масло и сыр кубиками, затем добавь в кастрюлю. Хорошо размешай мамалыгу и подавай к столу с зеленью и кусочками сыра.

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