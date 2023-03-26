Сытная и вкусная: как приготовить мамалыгу из кукурузной крупы — простой рецепт

Мамалыга известна украинцам, румынам и молдаванам своей сытностью и вкусом. Ее готовят из кукурузной крупы или муки. Туда добавляют сыр, зелень, шкварки и многие другие ингредиенты. Часто ее называют по-итальянски — полентой. В материале мы рассказываем, как приготовить мамалыгу из кукурузной крупы.
В горах мамалыгу часто готовят в котелке и размешивают специальной палкой. Иногда ее готовят не как кашу, а как альтернативу хлебу и разрезают на кусочки.
Подают к столу мамалыгу с молоком, киселицей или брынзой. Пересказы говорят, что казаки позаимствовали это блюдо у молдаван во время походов во главе с Богданом Хмельницким. Украинцы подавали ее в праздничные дни как изысканное блюдо.
Сейчас мамалыгу подают даже в самых дорогих ресторанах. Ее готовят с разнообразными начинками — грибами, сыром, луком, беконом и даже рыбой! Попробуй приготовить это блюдо и ты.
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