Ситна і смачна: як приготувати мамалигу з кукурудзяної крупи — простий рецепт

Мамалига відома українцям, румунам та молдаванам своєю ситністю і смаком. Її готують з кукурудзяної крупи чи борошна. Туди додають сир, зелень, шкварки і багато інших інгредієнтів. Часто її називають по-італійськи — полентою. У матеріалі ми розповідаємо, як приготувати мамалигу з кукурудзяної крупи.
У горах мамалигу часто готують в казані і розмішують спеціальною палицею. Іноді її готують не як кашу, а як альтернативу хліба, і розрізають на шматочки.
Подають до столу мамалигу з молоком, киселицею чи бринзою. Переповідання кажуть, що козаки запозичили цю страву в молдаван під час походів на чолі з Богданом Хмельницьким. Українці подавали її у святкові дні як вишукану страву.
Нині мамалигу подають навіть у найдорожчих ресторанах. Її готують з різноманітними начинками — грибами, сиром, цибулею, беконом і навіть рибою! Спробуй приготувати цю страву і ти.
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