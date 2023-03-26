Їжа та рецепти

Ситна і смачна: як приготувати мамалигу з кукурудзяної крупи — простий рецепт

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Березня 2023, 14:00
Мамалига: рецепт з кукурудзяної крупи — покрокове приготування
Фото: Depositphotos

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