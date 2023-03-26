Ситна і смачна: як приготувати мамалигу з кукурудзяної крупи — простий рецепт

Мамалига відома українцям, румунам та молдаванам своєю ситністю і смаком. Її готують з кукурудзяної крупи чи борошна. Туди додають сир, зелень, шкварки і багато інших інгредієнтів. Часто її називають по-італійськи — полентою. У матеріалі ми розповідаємо, як приготувати мамалигу з кукурудзяної крупи.

Мамалига: рецепт з кукурудзяної крупи — покрокове приготування

У горах мамалигу часто готують в казані і розмішують спеціальною палицею. Іноді її готують не як кашу, а як альтернативу хліба, і розрізають на шматочки.

Подають до столу мамалигу з молоком, киселицею чи бринзою. Переповідання кажуть, що козаки запозичили цю страву в молдаван під час походів на чолі з Богданом Хмельницьким. Українці подавали її у святкові дні як вишукану страву.

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Нині мамалигу подають навіть у найдорожчих ресторанах. Її готують з різноманітними начинками — грибами, сиром, цибулею, беконом і навіть рибою! Спробуй приготувати цю страву і ти.

Знадобиться

Кукурудзяна крупа — 1 склянка

Вода — 3 склянки

Вершкове масло — 40 г

Зелень

Сир сулугуні — за бажанням

Мамалига — рецепт покроково

Кукурудзяну крупу пересип у каструлю з товстим дном. Влий три склянки окропу та помішуй крупу. Доведи кашу до кипіння на повільному вогні. Часто помішуй. Готується мамалига приблизно 20-25 хвилин. Якщо додаватимеш сир, солити крупу не потрібно. Наріж вершкове масло та сир кубиками, потім додай у каструлю. Добре розмішай мамалигу та подавай до столу із зеленню та шматочками сиру.

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