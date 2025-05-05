Меню на день рождения: как устроить стильный праздник без лишних расходов

Празднование дня рождения не обязательно должно быть дорогим или сложным. Даже из простых и доступных продуктов можно создать стильное, вкусное и современное меню, которое порадует гостей и оставит приятные впечатления. Главное — немного фантазии, теплая атмосфера и любовь в каждом блюде.

Читай готовое меню на день рождения, как сделать бюджетный стол и какие блюда приготовить для празднования без лишних трат — в материале.

Простое меню на день рождения

Вот перечень бюджетных блюд, которые можно подать на праздничный стол. Это закуски, салаты, главные блюда, десерты и напитки.

Закуски

Вкусно, удобно, не нуждаются в посуде или столовых приборах.

Канапе на шпажках — сыр+виноград, колбаса+огурец, сельдь+свёкла.

Лавашные рулетики с сыром, зеленью, ветчиной или крабовыми палочками.

Яйца фаршированные творогом или паштетом из тунца.

Овощная тарелка с хумусом.

Салаты (свежие и легкие)

Минимум майонеза — максимум пользы и цвета!

Салат из куриных сердечек.

Салат Греческий — помидоры, огурцы, фета, оливки.

Салат со свеклой, черносливом и грецким орехом — бюджетно и вкусно.

Салат-боул: зелень, рис/киноа, кусочки мяса, соус.

Основные блюда

Готовятся просто, рассчитано на много гостей.

Куриные бедра в духовке с медово-горчичным соусом.

Печеный картофель с розмарином или гриль.

Плов или паста с соусом болоньезе — сытно, удобно подать.

Острые жареные куриные крылышки.

Десерты

Минимум хлопот — максимум впечатлений.

Торт из бисквита с фруктами или сметанным кремом.

Капкейки или мафины (удобно порционно).

Фруктовые шпажки или вырезка.

Домашний чизкейк без выпечки.

Напитки

И для взрослых, и для детей.

Домашний лимонад с мятой и лимоном.

Компот из сухофруктов или ягод.

Сангрия (безалкогольная или с вином) — с цитрусами и минералкой.

Чай, кофе, какао.

Бюджетное меню на день рождения

Далее ты найдешь несколько проверенных рецептов, которые идеально подойдут для праздничного стола: они экономны, легки в приготовлении, а главное — смакуют гостям всех возрастов.

Салат жар-птица

Ингредиенты:

картофель отварной 200 г;

куриное филе 250 г;

морковь по-корейски 150 г;

опята (шампиньоны) маринованные 150 г;

лук репчатый 100-120 г;

майонез 100 г;

соевый соус 30 г;

мука пшеничная 30-40 г;

масло;

укроп 20 г.

Приготовление:

Сварить картофель и куриное филе в подсоленной воде. Порезать куриное филе и замариновать в соевом соусе, оставив на 10 мин. Порезать лук кольцами, обвалять в муке и обжарить в масле до золотистой корочки. Убрать лишнее масло — высыпать лук на бумажную салфетку. Нарезать картофель небольшими кубиками и добавить нарезанное куриное филе, промытые в проточной воде, маринованные грибы и корейскую морковь. Заправить домашним майонезом и перемешать. Выкладываем салат горкой на круглую плоскую тарелку, сверху украшаєм обжаренными кольцами лука. Нарезаем мелко укроп и посыпаем сверху. Салат готов.

Куриные крылышки в медово-соевом соусе

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек;

2-3 ст. л кетчупа;

3 ст. л соевого соуса;

1 ст. л меда;

1 ст. л горчицы;

соль.

по пол чайной ложечки перца, сушеного чеснока, паприки и приправы к курице.

Приготовление:

Крыльца моем, просушиваем и разрезаем на две части. Готовим маринад: смешиваем кетчуп, горчицу, соевый соус, мед, приправы, соль. Заливаем соусом крылышки. На час оставляем крылышки в прохладном месте. После того, как крылышки промариновались, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в духовке, разогретой до 180°C 30 мин, периодически смазывая соусом. Крыльца получаются хрустящие, сочные внутри и очень вкусные.

Лимонный кекс

Ингредиенты:

масло 250 г;

сахар 200 г;

ванильный сахар 1 п.;

яйца 4 шт.;

сметана 80 г;

цедра из 1 лимона;

мука 500 г;

разрыхлитель 1 ч. л;

куркума 0,5 ч. л;

Глазурь:

сахарная пудра 100 г;

сок лимонный 2-3 ст. л.

Приготовление:

К просеянной муке добавляем разрыхлитель, куркуму, масло или маргарин и перетираем все в крошку. Добавляем сахар, ваниль и перемешиваем. Добавляем сметану, яйца, и цедру из одного лимона и замешиваем тесто. Выходит густое, липкое не тугое тесто. Форму смазываем маслом и выкладываем тесто. Выпекаем в духовке, нагретой до 170 °C 50 мин. Готовность проверяем шпажкой. Кекс вынимаем из формы. Готовим глазурь: сок лимона смешиваем с пудрой. Готовый кекс смазываем помадкой, украшаем кекс кусочками лимона. Оставляем кекс при комнатной температуре, чтобы подсохла глазурь. Лимонный кекс готов. Гости будут в восторге, лакомясь твоим десертом.

