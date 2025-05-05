Меню на день рождения: как устроить стильный праздник без лишних расходов

Празднование дня рождения не обязательно должно быть дорогим или сложным. Даже из простых и доступных продуктов можно создать стильное, вкусное и современное меню, которое порадует гостей и оставит приятные впечатления. Главное — немного фантазии, теплая атмосфера и любовь в каждом блюде.
Читай готовое меню на день рождения, как сделать бюджетный стол и какие блюда приготовить для празднования без лишних трат — в материале.
Простое меню на день рождения
Вот перечень бюджетных блюд, которые можно подать на праздничный стол. Это закуски, салаты, главные блюда, десерты и напитки.
Закуски
Вкусно, удобно, не нуждаются в посуде или столовых приборах.
- Канапе на шпажках — сыр+виноград, колбаса+огурец, сельдь+свёкла.
- Лавашные рулетики с сыром, зеленью, ветчиной или крабовыми палочками.
- Яйца фаршированные творогом или паштетом из тунца.
- Овощная тарелка с хумусом.
Салаты (свежие и легкие)
Минимум майонеза — максимум пользы и цвета!
- Салат из куриных сердечек.
- Салат Греческий — помидоры, огурцы, фета, оливки.
- Салат со свеклой, черносливом и грецким орехом — бюджетно и вкусно.
- Салат-боул: зелень, рис/киноа, кусочки мяса, соус.
Основные блюда
Готовятся просто, рассчитано на много гостей.
- Куриные бедра в духовке с медово-горчичным соусом.
- Печеный картофель с розмарином или гриль.
- Плов или паста с соусом болоньезе — сытно, удобно подать.
- Острые жареные куриные крылышки.
Десерты
Минимум хлопот — максимум впечатлений.
- Торт из бисквита с фруктами или сметанным кремом.
- Капкейки или мафины (удобно порционно).
- Фруктовые шпажки или вырезка.
- Домашний чизкейк без выпечки.
Напитки
И для взрослых, и для детей.
- Домашний лимонад с мятой и лимоном.
- Компот из сухофруктов или ягод.
- Сангрия (безалкогольная или с вином) — с цитрусами и минералкой.
- Чай, кофе, какао.
Бюджетное меню на день рождения
Далее ты найдешь несколько проверенных рецептов, которые идеально подойдут для праздничного стола: они экономны, легки в приготовлении, а главное — смакуют гостям всех возрастов.
Салат жар-птица
Ингредиенты:
- картофель отварной 200 г;
- куриное филе 250 г;
- морковь по-корейски 150 г;
- опята (шампиньоны) маринованные 150 г;
- лук репчатый 100-120 г;
- майонез 100 г;
- соевый соус 30 г;
- мука пшеничная 30-40 г;
- масло;
- укроп 20 г.
Приготовление:
- Сварить картофель и куриное филе в подсоленной воде.
- Порезать куриное филе и замариновать в соевом соусе, оставив на 10 мин.
- Порезать лук кольцами, обвалять в муке и обжарить в масле до золотистой корочки.
- Убрать лишнее масло — высыпать лук на бумажную салфетку.
- Нарезать картофель небольшими кубиками и добавить нарезанное куриное филе, промытые в проточной воде, маринованные грибы и корейскую морковь.
- Заправить домашним майонезом и перемешать.
- Выкладываем салат горкой на круглую плоскую тарелку, сверху украшаєм обжаренными кольцами лука.
- Нарезаем мелко укроп и посыпаем сверху.
- Салат готов.
Куриные крылышки в медово-соевом соусе
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек;
- 2-3 ст. л кетчупа;
- 3 ст. л соевого соуса;
- 1 ст. л меда;
- 1 ст. л горчицы;
- соль.
- по пол чайной ложечки перца, сушеного чеснока, паприки и приправы к курице.
Приготовление:
- Крыльца моем, просушиваем и разрезаем на две части.
- Готовим маринад: смешиваем кетчуп, горчицу, соевый соус, мед, приправы, соль.
- Заливаем соусом крылышки.
- На час оставляем крылышки в прохладном месте.
- После того, как крылышки промариновались, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекаем в духовке, разогретой до 180°C 30 мин, периодически смазывая соусом.
- Крыльца получаются хрустящие, сочные внутри и очень вкусные.
Лимонный кекс
Ингредиенты:
- масло 250 г;
- сахар 200 г;
- ванильный сахар 1 п.;
- яйца 4 шт.;
- сметана 80 г;
- цедра из 1 лимона;
- мука 500 г;
- разрыхлитель 1 ч. л;
- куркума 0,5 ч. л;
Глазурь:
- сахарная пудра 100 г;
- сок лимонный 2-3 ст. л.
Приготовление:
- К просеянной муке добавляем разрыхлитель, куркуму, масло или маргарин и перетираем все в крошку.
- Добавляем сахар, ваниль и перемешиваем.
- Добавляем сметану, яйца, и цедру из одного лимона и замешиваем тесто.
- Выходит густое, липкое не тугое тесто.
- Форму смазываем маслом и выкладываем тесто.
- Выпекаем в духовке, нагретой до 170 °C 50 мин.
- Готовность проверяем шпажкой.
- Кекс вынимаем из формы.
- Готовим глазурь: сок лимона смешиваем с пудрой.
- Готовый кекс смазываем помадкой, украшаем кекс кусочками лимона.
- Оставляем кекс при комнатной температуре, чтобы подсохла глазурь.
- Лимонный кекс готов. Гости будут в восторге, лакомясь твоим десертом.
