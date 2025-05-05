Меню на день народження: як влаштувати стильне свято без зайвих витрат

Святкування дня народження не обов’язково має бути дорогим чи складним. Навіть із простих і доступних продуктів можна створити стильне, смачне й сучасне меню, яке потішить гостей і залишить приємні спогади. Головне — трохи фантазії, тепла атмосфера та любов у кожній страві.

Читай готове меню на день народження, як зробити бюджетний стіл і які страви приготувати для святкування без зайвих витрат — у матеріалі.

Просте меню на день народження

Ось перелік бюджетних страв які можна подати на святковий стіл. Це закуски, салати, основні страви, десерти і напої.

Закуски

Смачно, зручно, не потребують посуду чи столових приборів.

Канапе на шпажках — сир+виноград, ковбаса+огірок, оселедець+буряк.

Лавашні рулетики з сиром, зеленню, шинкою або крабовими паличками.

Яйця фаршировані сиром або паштетом з тунця.

Овочева тарілка з хумусом.

Салати (свіжі та легкі)

Мінімум майонезу — максимум користі та кольору!

Салат з курячих сердечок.

Салат “Грецький” — помідори, огірки, фета, оливки.

Салат з буряком, чорносливом і волоським горіхом — бюджетно і смачно.

Салат-боул: зелень, рис/кіноа, шматочки м’яса, соус.

Основні страви

Готується просто, розраховано на багато гостей.

Курячі стегна в духовці з медово-гірчичним соусом.

Печена картопля з розмарином або овочі гриль.

Плов або паста з соусом болоньєзе — ситно, зручно подати.

Гострі смажені курячі крильця.

Десерти

Мінімум клопоту — максимум вражень.

Торт із бісквіту з фруктами або сметанним кремом.

Капкейки або мафіни (зручно порційно).

Фруктові шпажки або нарізка.

Домашній чізкейк без випічки.

Напої

І для дорослих, і для дітей

Домашній лимонад з м’ятою і лимоном.

Компот із сухофруктів або ягід.

Сангрія (безалкогольна або з вином) — з цитрусами та мінералкою.

Чай, кава, какао.

Бюджетне меню на день народження

Далі ти знайдеш декілька перевірених рецептів, які ідеально підійдуть для святкового столу: вони економні, легкі у приготуванні, а головне — смакують гостям будь-якого віку. Отже, вперед — готуймо разом!

Салат жар-птиця

Інгредієнти:

картопля відварена 200 г;

куряче філе 250 г;

морква по-корейськи 150 г;

опеньки (шампіньйони) мариновані 150 г;

цибуля ріпчаста 100-120 г;

майонез 100 г;

соєвий соус 30 г;

борошно пшеничне 30-40 г;

олія;

кріп 20 г.

Приготування:

Зварити картоплю та куряче філе в підсоленій воді. Порізати куряче філе і замаринувати його в соєвому соусі, залишивши на 10 хв. Порізати цибулю кільцями, обваляти в муці та обсмажити в олії до золотистої скоринки. Щоб забрати лишню олію, висипати цибулю на паперову серветку. Порізати картоплини невеликими кубиками та додати нарізане куряче філе, промиті в проточній воді мариновані гриби та корейську моркву. Заправити домашнім майонезом і вимішати. Викладаємо салат гіркою на круглу плоску тарілку, зверху прикрашаємо обсмаженими кільцями цибулі. Нарізаємо дрібно кріп і посипаємо зверху. Салат готовий.

Курячі крильця в медово-соєвому соусі

Інгредієнти:

1 кг курячих крилець;

2-3 ст. л кетчупу;

3 ст. л соєвого соусу;

1 ст. л меду;

1 ст. л гірчиці;

сіль.

по пів чайної ложечки перцю, сушеного часнику, паприки та приправи до курки.

Приготування:

Крильця миємо, просушуємо і розрізаємо на дві частини. Готуємо маринад: змішуємо кетчуп, гірчицю, соєвий соус, мед, приправи, сіль. Заливаємо соусом крильця. На годинку залишаємо крильця в прохолодному місці. Після того, як крильця промаринувались, викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Випікаємо в духовці, розігрітій до 180°C 30 хв, періодично змащуючи соусом. Крильця виходять хрусткі, соковиті всередині та дуже смачні.

Лимонний кекс

Інгредієнти:

масло 250 г;

цукор 200 г;

ванільний цукор 1 п.;

яйця 4 шт.;

сметана 80 г;

цедра з 1 лимона;

борошно 500 г;

розпушувач 1 ч. л;

куркума 0,5 ч. л;

Газур:

цукрова пудра 100 г;

сік лимонний 2-3 ст. л.

Приготування:

До просіяного борошна додаємо розпушувач, куркуму, масло або маргарин і перетираємо все у крихту. Додаємо цукор, ваніль і перемішуємо. Додаємо сметану, яйця, та цедру з одного лимона та замішуємо тісто. Виходить густе, липке не туге тісто. Форму змастити маслом та викладаємо тісто. Випікаємо в духовці, нагрітій до 170 °C 50 хв. Готовність перевіряємо шпажкою. Кекс виймаємо з форми. Готуємо глазур: сік лимона змішуємо з пудрою. Готовий кекс змащуємо помадкою, прикрашаємо кекс кусочками лимона. Залишаємо кекс при кімнатній температурі, щоб підсохла глазур. Лимонний кекс готовий. Гості будуть в захоплені, ласуючи твоїм десертом.

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