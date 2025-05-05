Меню на день народження: як влаштувати стильне свято без зайвих витрат

Фото Pixabay Святкування дня народження не обов’язково має бути дорогим чи складним. Навіть із простих і доступних продуктів можна створити стильне, смачне й сучасне меню, яке потішить гостей і залишить приємні спогади. Головне — трохи фантазії, тепла атмосфера та любов у кожній страві. Читай готове меню на день народження, як зробити бюджетний стіл і які страви приготувати для святкування без зайвих витрат — у матеріалі. Просте меню на день народження Ось перелік бюджетних страв які можна подати на святковий стіл. Це закуски, салати, основні страви, десерти і напої. Закуски Смачно, зручно, не потребують посуду чи столових приборів. Канапе на шпажках — сир+виноград, ковбаса+огірок, оселедець+буряк. Лавашні рулетики з сиром, зеленню, шинкою або крабовими паличками. Яйця фаршировані сиром або паштетом з тунця. Овочева тарілка з хумусом. Салати (свіжі та легкі) Мінімум майонезу — максимум користі та кольору! Салат з курячих сердечок. Салат “Грецький” — помідори, огірки, фета, оливки. Салат з буряком, чорносливом і волоським горіхом — бюджетно і смачно. Салат-боул: зелень, рис/кіноа, шматочки м’яса, соус. Основні страви Готується просто, розраховано на багато гостей. Курячі стегна в духовці з медово-гірчичним соусом. Печена картопля з розмарином або овочі гриль. Плов або паста з соусом болоньєзе — ситно, зручно подати. Гострі смажені курячі крильця. Десерти Мінімум клопоту — максимум вражень. Торт із бісквіту з фруктами або сметанним кремом. Капкейки або мафіни (зручно порційно). Фруктові шпажки або нарізка. Домашній чізкейк без випічки. Напої І для дорослих, і для дітей Домашній лимонад з м’ятою і лимоном. Компот із сухофруктів або ягід. Сангрія (безалкогольна або з вином) — з цитрусами та мінералкою. Чай, кава, какао. Читати на тему Перехід на корисне харчування. Як скласти здорове меню, до чого тут тарілки та чи корисне сало Дієтологиня розповіла, як не втратити поживні речовини, якщо плануєш перейти на корисне харчування. Читай детальніше в матеріалі. Бюджетне меню на день народження Далі ти знайдеш декілька перевірених рецептів, які ідеально підійдуть для святкового столу: вони економні, легкі у приготуванні, а головне — смакують гостям будь-якого віку. Отже, вперед — готуймо разом! Салат жар-птиця Інгредієнти: картопля відварена 200 г; куряче філе 250 г; морква по-корейськи 150 г; опеньки (шампіньйони) мариновані 150 г; цибуля ріпчаста 100-120 г; майонез 100 г; соєвий соус 30 г; борошно пшеничне 30-40 г; олія; кріп 20 г. Приготування: Зварити картоплю та куряче філе в підсоленій воді. Порізати куряче філе і замаринувати його в соєвому соусі, залишивши на 10 хв. Порізати цибулю кільцями, обваляти в муці та обсмажити в олії до золотистої скоринки. Щоб забрати лишню олію, висипати цибулю на паперову серветку. Порізати картоплини невеликими кубиками та додати нарізане куряче філе, промиті в проточній воді мариновані гриби та корейську моркву. Заправити домашнім майонезом і вимішати. Викладаємо салат гіркою на круглу плоску тарілку, зверху прикрашаємо обсмаженими кільцями цибулі. Нарізаємо дрібно кріп і посипаємо зверху. Салат готовий. Скрін з youtube Курячі крильця в медово-соєвому соусі Інгредієнти: 1 кг курячих крилець; 2-3 ст. л кетчупу; 3 ст. л соєвого соусу; 1 ст. л меду; 1 ст. л гірчиці; сіль. по пів чайної ложечки перцю, сушеного часнику, паприки та приправи до курки. Приготування: Крильця миємо, просушуємо і розрізаємо на дві частини. Готуємо маринад: змішуємо кетчуп, гірчицю, соєвий соус, мед, приправи, сіль. Заливаємо соусом крильця. На годинку залишаємо крильця в прохолодному місці. Після того, як крильця промаринувались, викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Випікаємо в духовці, розігрітій до 180°C 30 хв, періодично змащуючи соусом. Крильця виходять хрусткі, соковиті всередині та дуже смачні. Лимонний кекс Інгредієнти: масло 250 г; цукор 200 г; ванільний цукор 1 п.; яйця 4 шт.; сметана 80 г; цедра з 1 лимона; борошно 500 г; розпушувач 1 ч. л; куркума 0,5 ч. л; Газур: цукрова пудра 100 г; сік лимонний 2-3 ст. л. Приготування: До просіяного борошна додаємо розпушувач, куркуму, масло або маргарин і перетираємо все у крихту. Додаємо цукор, ваніль і перемішуємо. Додаємо сметану, яйця, та цедру з одного лимона та замішуємо тісто. Виходить густе, липке не туге тісто. Форму змастити маслом та викладаємо тісто. Випікаємо в духовці, нагрітій до 170 °C 50 хв. Готовність перевіряємо шпажкою. Кекс виймаємо з форми. Готуємо глазур: сік лимона змішуємо з пудрою. Готовий кекс змащуємо помадкою, прикрашаємо кекс кусочками лимона. Залишаємо кекс при кімнатній температурі, щоб підсохла глазур. Лимонний кекс готовий. Гості будуть в захоплені, ласуючи твоїм десертом. Ще раніше ми для наших читачів пропонували дієтичне меню на тиждень від дієтологині для дитини. 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