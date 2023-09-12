Будет вкусно, но при нескольких условиях: можно ли варить замороженное мясо

Когда рабочие часы повышают уровень усталости до максимума, исчезает любое желание готовить что-то дома. Однако когда есть семья, тогда приходится что-то придумывать. Иногда приходится достать просто что-нибудь, например мясное, из морозильника, чтобы быстрее приготовилось. Но можно ли варить замороженное мясо?

Можно ли варить замороженное мясо

Конечно, замороженные продукты кажутся такими, которые экономят время. Однако это не всегда так. Кроме того, это может быть вредно.

К примеру, варить замороженное мясо не рекомендуется. И на это существует не одна причина.

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Почему нельзя варить замороженное мясо

Если ты планируешь готовить бульон из замороженного мяса, следует готовиться к тому, что оно медленно будет отдавать белок горячей воде и в конце концов блюдо получится без соответствующего вкуса. Чаще всего суп из замороженного мяса напоминает горячую воду со специями, но точно не наваристое блюдо.

Также важно понимать, что варить замороженное мясо придется дольше обычного, так что сэкономить время не получится. Кроме того, продукт потеряет свои полезные качества из-за длинной термической обработки.

Важно еще понимать, что замороженный продукт часто сложно очистить от лишних жилок и жира, поэтому корректировать его вкус тоже не удастся.

Что тогда делать? Неужели нужно тратить немало средств и выбирать только свежее мясо? Нет, на самом деле замораживать продукты — хорошая идея. Следует только их правильно разморозить перед приготовлением.

Как правильно разморозить мясо

Рекомендуется сначала переложить мясо в холодильник на два-три часа. Затем 15 минут подержать в кастрюле с теплой водой. Так продукт будет максимально правильно разморожен и готов для приготовления с сохранением всех полезных качеств.

Кроме того, мы раньше рассказывали, как быстро разморозить мясо, чтобы оно осталось нежным и вкусным.

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