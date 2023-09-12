Еда и рецепты

Будет вкусно, но при нескольких условиях: можно ли варить замороженное мясо

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 сентября 2023, 20:30
чи можна варити заморожене м'ясо
Фото: Unsplash

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