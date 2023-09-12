Буде смачно, але за кількох умов: чи можна варити заморожене м’ясо

Коли робочі години підвищують рівень втоми до максимуму, то зникає будь-яке бажання готувати щось вдома. Однак коли маєш родину, тоді доводиться щось вигадувати. Часом доводиться дістати просто щось, наприклад м’ясне, із морозильника, аби швидше приготувалось. Та чи можна варити заморожене м’ясо?

Чи можна варити заморожене м’ясо

Звісно, заморожені продукти видаються таким, що економлять час. Проте це не завжди так. Крім того, це може бути шкідливо.

Наприклад, варити заморожене м’ясо не рекомендується. І на це існує не одна причина.

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Чому не можна варити заморожене м’ясо

Якщо ти плануєш готувати бульйон із замороженого м’яса, тоді варто готуватись до того, що воно повільно буде віддавати білок гарячій воді та зрештою страва вийде без відповідного смаку. Найчастіше суп із змороженого м’яса нагадує гарячу воду зі спеціями, але точно не наваристу страву.

Також важливо розуміти, що варити заморожене м’ясо доведеться довше, ніж зазвичай, тож зекономити час не вийде. Крім того, продукт втратить свої корисні якості через задовгу термічну обробку.

Важливо ще й розуміти, що заморожений продукт часто складно очистити від зайвих жилок та жиру, тому корегувати його смак теж не вдасться.

Що ж тоді робити? Невже потрібно витрачати чимало коштів на лише на свіжину? Ні, насправді заморожувати продукти — хороша ідея. Варто тільки їх правильно розморозити перед приготуванням.

Як правильно розморозити м’ясо

Рекомендується спершу перекласти м’ясо у холодильник на дві-три години. Потім 15 хвилин потримати у каструлі з теплою водою. Так продукт буде максимально правильно розморожений та готовий для приготування зі збереженням усіх корисних якостей.

Крім того, ми раніше розповідали, як швидко розморозити м’ясо, щоб воно залишилося ніжним та смачним.

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