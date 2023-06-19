Пышные, еще и с начинкой! Как приготовить американские панкейки с шоколадом

Идеи вкусного завтрака всегда вылетают из головы, когда хочется что-нибудь приготовить. Простым и вкусным завтраком являются панкейки. Это такие пышные блины, которые подают с вареньем, джемом и разными соусами. Читай в нашем материале, как приготовить панкейки с шоколадом.
Панкейки — отличный завтрак, который нравится взрослым и детям. А если они еще и с шоколадной начинкой… Приготовить такие очень просто! Рецепт почти не отличается от классических блинов. Кстати, читай рецепт кружевных блинов.
Панкейки с шоколадной начинкой готовятся менее чем за полчаса. Для них понадобится немного ингредиентов. А вместо шоколада можно использовать фрукты и ягоды.
Чтобы панкейки получались идеальными, как в американском сериале, следует использовать только пшеничную муку высшего сорта. С мукой низкого качества будет много комочков и панкейки получатся забитыми.
Понадобится
Фото: Pexels
Панкейки можно жарить на сухой сковороде или использовать для смазывания сливочное масло. А если у тебя нет шоколадной пасты, вместо нее можно использовать дропсы или небольшие кусочки шоколада.
Приготовление
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