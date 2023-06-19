Пышные, еще и с начинкой! Как приготовить американские панкейки с шоколадом

Идеи вкусного завтрака всегда вылетают из головы, когда хочется что-нибудь приготовить. Простым и вкусным завтраком являются панкейки. Это такие пышные блины, которые подают с вареньем, джемом и разными соусами. Читай в нашем материале, как приготовить панкейки с шоколадом.

Панкейки с шоколадом: пошаговый рецепт приготовления

Панкейки — отличный завтрак, который нравится взрослым и детям. А если они еще и с шоколадной начинкой… Приготовить такие очень просто! Рецепт почти не отличается от классических блинов. Кстати, читай рецепт кружевных блинов.

Панкейки с шоколадной начинкой готовятся менее чем за полчаса. Для них понадобится немного ингредиентов. А вместо шоколада можно использовать фрукты и ягоды.

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Чтобы панкейки получались идеальными, как в американском сериале, следует использовать только пшеничную муку высшего сорта. С мукой низкого качества будет много комочков и панкейки получатся забитыми.

Понадобится

Мука — 1 стакан

Молоко — 1 стакан

Шоколадная паста — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст.л.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Топленое сливочное масло — 2 ст.л.

Соль — щепотка

Панкейки можно жарить на сухой сковороде или использовать для смазывания сливочное масло. А если у тебя нет шоколадной пасты, вместо нее можно использовать дропсы или небольшие кусочки шоколада.

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Приготовление

Шоколадную пасту намажь тонким слоем на пищевую пленку в виде кружочков. Поставь застывать в морозильную камеру. Если шоколадной пасты нет, измельчи шоколад или конфеты в крошку ножом. Для теста смешай венчиком сухие ингредиенты — муку, сахар, разрыхлитель и соль. Затем добавь в миску яйцо, молоко и растопленное сливочное масло. Хорошо размешай тесто, чтобы не осталось комочков. Достань из морозилки шоколадные кружочки. Смажь сковороду сливочным маслом и вылей тесто порциями ложкой. Сверху на каждый панкейк сразу положи шоколадный кружочек или крошку. Налей сверху немного теста и разровняй лопаткой. Когда на панкейках появятся пузырьки, переворачивай их лопаткой на другую сторону. Жди несколько секунд. Для начинки можно использовать банан. Дожарь остальные панкейки с шоколадной начинкой. Готово!

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