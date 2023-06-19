Пишні, та ще й з начинкою! Як приготувати американські панкейки з шоколадом

Ідеї смачного сніданку завжди вилітають з голови, коли хочеться щось приготувати. Простим та дуже смачним сніданком є панкейки. Це такі пухкі млинці, які подають з варенням, джемом та різними соусами. Читай у нашому матеріалі, як приготувати панкейки з шоколадом.
Панкейки — відмінний сніданок, який подобається дорослим та дітям. А якщо вони ще й з шоколадною начинкою… Приготувати такі досить просто! Рецепт майже не відрізняється від класичних млинців. До речі, читай рецепт мереживних млинців.
Панкейки з шоколадною начинкою готуються менше, ніж за півгодини. Для них знадобиться небагато інгредієнтів. А замість шоколаду можна навіть використовувати фрукти та ягоди.
Щоб панкейки виходили ідеальними, як в американському серіалі, слід використовувати тільки пшеничне борошно найвищого ґатунку. З борошном низької якості буде багато грудочок та панкейки вийдуть забитими.
Інгредієнти
Фото: Pexels
Панкейки можна смажити на сухій пательні або використовувати для змащення вершкове масло. А якщо в тебе немає шоколадної пасти, замість неї можна використати дропси або невеликі шматочки шоколаду.
Приготування
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