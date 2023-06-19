Пишні, та ще й з начинкою! Як приготувати американські панкейки з шоколадом

Ідеї смачного сніданку завжди вилітають з голови, коли хочеться щось приготувати. Простим та дуже смачним сніданком є панкейки. Це такі пухкі млинці, які подають з варенням, джемом та різними соусами. Читай у нашому матеріалі, як приготувати панкейки з шоколадом.

Панкейки з шоколадом: покроковий рецепт приготування

Панкейки — відмінний сніданок, який подобається дорослим та дітям. А якщо вони ще й з шоколадною начинкою… Приготувати такі досить просто! Рецепт майже не відрізняється від класичних млинців. До речі, читай рецепт мереживних млинців.

Панкейки з шоколадною начинкою готуються менше, ніж за півгодини. Для них знадобиться небагато інгредієнтів. А замість шоколаду можна навіть використовувати фрукти та ягоди.

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Щоб панкейки виходили ідеальними, як в американському серіалі, слід використовувати тільки пшеничне борошно найвищого ґатунку. З борошном низької якості буде багато грудочок та панкейки вийдуть забитими.

Інгредієнти

Борошно — 1 склянка

Молоко — 1 склянка

Шоколадна паста — за смаком

Яйце — 1 шт.

Цукор — 2 ст.л.

Розпушувач — 1 ч.л.

Топлене вершкове масло — 2 ст.л.

Сіль — дрібка

Панкейки можна смажити на сухій пательні або використовувати для змащення вершкове масло. А якщо в тебе немає шоколадної пасти, замість неї можна використати дропси або невеликі шматочки шоколаду.

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Приготування

Шоколадну пасту намасти тонким шаром на харчову плівку у вигляді кружечків. Постав застигати в морозильну камеру. Якщо шоколадної пасти немає, подрібни шоколад або цукерки в крихту ножем. Для тіста змішай вінчиком сухі інгредієнти — борошно, цукор, розпушувач та сіль. Потім додай у миску яйце, молоко та розтоплене вершкове масло. Добре розмішай тісто, щоб не залишилося грудочок. Дістань з морозилки шоколадні кружечки. Змасти сковорідку вершковим маслом та вилий тісто порціями ложкою. Зверху на кожен панкейк відразу поклади шоколадний кружечок або крихту. Налий зверху трохи тіста та розрівняй лопаткою. Коли на панкейках з’являться бульбашки, перевертай їх лопаткою на інший бік. Чекай кілька секунд. Для начинки також можна використовувати банан. Досмаж решту панкейків із шоколадною начинкою. Готово!

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