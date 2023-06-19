Їжа та рецепти

Пишні, та ще й з начинкою! Як приготувати американські панкейки з шоколадом

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Червня 2023, 08:00
Панкейки з шоколадом: покроковий рецепт приготування
Фото: Pexels

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