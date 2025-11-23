Почему люди любят острую пищу: несколько интересных причин от ученых

Острая пища вызывает боль и дискомфорт, но миллионы людей наслаждаются ею. По данным The Guardian, это объясняется физиологическими, психологическими и культурными факторами.

Почему люди любят острую пищу: объяснение ученых

Основной аргумент статьи заключается в том, что острая пища — это не столько вкус, сколько реакция организма на раздражитель. Капсаицин, активное вещество в перце чили, связывается с рецепторами TRPV1 на ноцицепторах языка, горла и кожи, активируя автономную нервную систему.

Это приводит к реакциям изгнания: слезы, пот, насморк — все для очищения от токсина. TRPV1 также реагирует на температуры выше 42 °C и другие вещества, такие как пиперин в черном перце или TRPA1 в горчице и васаби. Варианты гена TRPV1 влияют на чувствительность, а повторное потребление снижает чувствительность рецепторов, уменьшая интенсивность боли.

Исторический контекст показывает, что потребление чили достигает 7000 года до н.э. в Мексике и Центральной Америке, а культивирование распространилось на 1000 лет позже. Перец попал в Европу в 16 веке и быстро стал популярным, стимулируя рынок острых соусов, который с более чем 3 миллиардов долларов в 2025 году вырастет до 5 миллиардов к 2030 году с CAGR 7,42%.

По мнению Лиама Брауна, доцента Университета UCL, специалиста по нейронауке сенсорного восприятия и боли, капсаицин — это система, подобная инженерной, для выявления и изгнания раздражителей. Первоначальная реакция организма — тревога, но с опытом мозг учится, что это безопасно, превращая боль в удовольствие.

Эндорфины высвобождаются после преодоления боли, подобно бегу или сауне. Психологически — это безопасный мазохизм: мозг создает уверенность, что угроза миновала. Физиологически меньшая интенсивность со временем позволяет наслаждаться вкусом без дискомфорта.

