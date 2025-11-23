Чому люди люблять гостру їжу: кілька цікавих причин від вчених

Гостра їжа викликає біль і дискомфорт, але мільйони людей насолоджуються нею. За даними The Guardian, це пояснюється фізіологічними, психологічними та культурними факторами.

Читай у матеріалі, чому люди люблять гостру їжу навіть тоді, коли її боляче їсти.

Чому люди люблять гостру їжу: пояснення вчених

Основний аргумент статті полягає в тому, що гостра їжа не стільки про смак, скільки про реакцію організму на подразник. Капсаїцин, активна речовина в перці чилі, зв’язується з рецепторами TRPV1 на ноцицепторах язика, горла та шкіри, активуючи автономну нервову систему.

Це призводить до реакцій вигнання: сльози, піт, нежить — усе для очищення від токсину. TRPV1 також реагує на температури вище 42°C та інші речовини, як піперин у чорному перці чи TRPA1 у гірчиці та васабі. Варіанти гена TRPV1 впливають на чутливість, а повторне споживання знижує чутливість рецепторів, зменшуючи інтенсивність болю.

Історичний контекст показує, що споживання чилі сягає 7000 року до н.е. в Мексиці та Центральній Америці, а культивація поширилася на 1000 років пізніше. Перець потрапив до Європи в 16 столітті та швидко став популярним, стимулюючи ринок гострих соусів, який з понад 3 мільярдів доларів у 2025 році зросте до 5 мільярдів до 2030 року з CAGR 7,42%.

На думку Ліама Брауна, доцента Університету UCL, спеціаліста з нейронауки сенсорного сприйняття та болю, капсаїцин — це система, подібна до інженерної, для виявлення та вигнання подразників. Початкова реакція організму — тривога, але з досвідом мозок вчиться, що це безпечно, перетворюючи біль на задоволення.

Ендорфіни вивільняються після подолання болю, подібно до бігу чи сауни. Психологічно — це безпечний мазохізм: мозок створює впевненість, що загроза минула. Фізіологічно менша інтенсивність з часом дозволяє насолоджуватися смаком без дискомфорту.

