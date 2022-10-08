Польза для здоровья, наслаждение — для души: рецепт приготовления пастилы в домашних условиях

Приятные новости о достижениях украинских военных часто вдохновляют не только новые свершения, но и некоторые уступки в питании. Сразу хочется взять что-нибудь вкусненькое, чтобы порадовать себя еще больше.

Однако не всегда это полезно для нашего здоровья. В то же время мы помним, насколько важно держать свой организм в хорошем состоянии, чтобы прожить дольше и увидеть все неприятности, ожидающие страну-агрессора. Поэтому следует переходить на полезные сладости, такие как пастила.

Ее можно готовить из любых фруктов и часто можно обойтись без дополнительного сахара. Поэтому вкусности к чаю будут не только радовать душу, но и весь организм.

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Кроме того, готовить ее можно всей семьей, поэтому это хороший повод для развлечений. Поэтому держи рецепт пастилы в домашних условиях.

Ингредиенты для пастилы из яблок

яблоки — 1 килограмм

сахар — 60 граммов

вода — 50 миллилитров

корица — 1-2 чайные ложки

растительное масло — для смазки пергамента

Способ приготовления пастилы из яблок

Существует много способов приготовить пастилу, но зачем тысячи, если можно выбрать самый простой?

Сначала нужно промыть яблоки, удалить сердцевины, нарезать их на кусочки и отправить в емкость с водой, чтобы варить на среднем огне под крышкой в ​​течение 30 минут. Когда яблоки размягчаются, необходимо снять их с огня, слить сок, дать остыть и размять. В этот момент также следует снять с них кожуру с помощью ложки. Затем образовавшуюся массу следует протереть через сито. После этого в нее можно добавлять сахар по желанию, корицу и снова отправлять на маленький огонь, чтобы проварить ее 15 минут. Далее можно еще попытаться перебить массу блендером. Однако это необязательно, если нет такой возможности. Один из последних этапов — это выпекание. Противень необходимо заселить пергаментом и смазать его маслом. Затем выложить на него ровным слоем пюре и запекать его в течение около двух часов при температуре 130°С. После запекания пастилу нужно оставить при комнатной температуре, чтобы она затвердела. Далее необходимо только снять ее с пергамента и нарезать удобными для себя кусочками.

Ингредиенты для пастилы из вишни

вишни — 1 килограмм

сахар — 100 граммов

вода — 50 мл

растительное масло — для смазки пергамента

Способ приготовления пастилы из вишни

Прежде всего, необходимо помыть вишни, очистить их от косточек, засыпать сахаром по желанию и поставить вариться на среднем огне в течение 40 минут. Когда смесь будет готова, ее нужно протереть через сито. Также при желании можно после этого перебить ее блендером и слить лишний сок. Затем застеленный пергаментом противень нужно смазать маслом и выложить на него вишневую смесь. После этого ее можно отправлять в духовку на пять часов запекаться при температуре 90°С.

Таким способом также можно приготовить и пастилу из черешни. Однако следует учитывать, что она имеет более сладкий вкус, поэтому сахара может понадобиться меньше.

Ингредиенты для пастилы из абрикосов

абрикосы — 1 килограмм

сахар — 100 граммов

растительное масло — для смазки пергамента

Способ приготовления пастилы из абрикосов

Способ приготовления не отличается от предыдущих видов пастилы. Поэтому абрикосы следует только помыть, очистить от лишних косточек. Однако варить абрикосы не следует. Для приготовления пастилы из них этот фрукт лучше просто перебить блендером и засыпать сахаром. После этого необходимо выложить на противень с пергаментом абрикосовое пюре и поставить его запекаться на пять часов при температуре 90°С.

Ингредиенты для пастилы из тыквы

тыква — 1 килограмм

яблоки — 2 штуки

сахар — 50 граммов

растительное масло — для смазки пергамента

Способ приготовления пастилы из тыквы

В этом рецепте понадобится совместить предыдущее знания с экспериментами. Сначала нужно подготовить яблоки для первого варианта пастилы и проварить их. В то же время необходимо почистить тыкву от семян и кожуры, после чего отправить запекаться на 40 минут в духовку, разогретую до 180°С. Далее остается только смешать два ингредиента, добавить сахар, перебить их блендером и отправить их запекаться в течение семи часов в духовку, разогретую до 90°С.

Хранить пастилу следует в пищевой пленке в холодильнике, чтобы все ее вкусы и полезные качества остались в сладких кусочках.

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