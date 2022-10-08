Користь для здоров’я, насолода — для душі: рецепт приготування пастили в домашніх умовах

Приємні новини про досягнення українських військових часто надихають не лише на нові звершення, але й на деякі поступки у харчуванні. Одразу хочеться взяти щось смачненьке, щоб потішити себе.
Проте не завжди це корисно для нашого здоров’я. Водночас ми пам’ятаємо, наскільки важливо тримати свій організм у гарному стані, щоб прожити довше та побачити усі неприємності, які чекають на країну-агресорку. Тому варто переходити на корисні солодощі, такі як пастила.
Її можна готувати з будь-яких фруктів і досить часто можна обійтись без додаткового цукру. Тому смаколики до чаю будуть не лише тішити душу, але й увесь організм.
Крім того, готувати її можна усією родиною, тому це гарний привід для розваг. Тож тримай рецепт пастили в домашніх умовах.
Існує чимало способів приготувати пастилу, але навіщо тисячі, якщо можна вибрати найпростіший?
Таким способом також можна приготувати й пастилу з черешні. Проте варто враховувати, що вона має більш солодкий смак, тому цукру може знадобитись трохи менше.
Зберігати пастилу варто у харчовій плівці у холодильнику, щоб усі її смаки та корисні якості залишились у солодких шматочках.
Спорт та здорове харчування стають корисними трендами нашого життя. Тому дедалі більше людей прагне харчуватись правильно. Читай, що таке суперфуди та чим замінити дорогі чіа та годжі.
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