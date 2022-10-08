Користь для здоров’я, насолода — для душі: рецепт приготування пастили в домашніх умовах

Приємні новини про досягнення українських військових часто надихають не лише на нові звершення, але й на деякі поступки у харчуванні. Одразу хочеться взяти щось смачненьке, щоб потішити себе.

Проте не завжди це корисно для нашого здоров’я. Водночас ми пам’ятаємо, наскільки важливо тримати свій організм у гарному стані, щоб прожити довше та побачити усі неприємності, які чекають на країну-агресорку. Тому варто переходити на корисні солодощі, такі як пастила.

Її можна готувати з будь-яких фруктів і досить часто можна обійтись без додаткового цукру. Тому смаколики до чаю будуть не лише тішити душу, але й увесь організм.

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Крім того, готувати її можна усією родиною, тому це гарний привід для розваг. Тож тримай рецепт пастили в домашніх умовах.

Інгредієнти для пастили з яблук

яблука — 1 кілограм

цукор — 60 грамів

вода — 50 мілілітрів

кориця — 1-2 чайні ложки

рослинна олія — для змащування пергаменту

Спосіб приготування пастили з яблук

Існує чимало способів приготувати пастилу, але навіщо тисячі, якщо можна вибрати найпростіший?

Спочатку потрібно помити яблука, видалити серцевини, нарізати їх на шматочки та відправити у місткість з водою, щоб варити на середньому вогні під кришкою протягом 30 хвилин. Коли яблука розм’якшаться, необхідно зняти їх з вогню, злити сік, дати вистигнути та розім’яти. У цей момент також варто зняти з них шкірку за допомогою ложки. Потім масу, що утворилась, варто протерти через сито. Після цього до неї можна додавати цукор за бажанням, корицю та знову відправляти на маленький вогонь, щоб проварити її 15 хвилин. Далі можна ще спробувати перебити масу блендером. Проте це необов’язково, якщо такої можливості немає. Один з останніх етапів — це випікання. Деко необхідно заселити пергаментом та змастити його олією. Потім викласти на нього пюре рівним шаром та запікати його протягом близько двох годин при температурі 130°С. Після запікання пастилу потрібно лишити при кімнатній температурі, щоб вона затверділа. Далі необхідно лише зняти її з пергаменту нарізати зручними для себе шматочками.

Інгредієнти для пастили з вишні

вишні — 1 кілограм

цукор — 100 грамів

вода — 50 мл

рослинна олія — для змащування пергаменту

Спосіб приготування пастили з вишні

Насамперед необхідно помити вишні, очистити їх від кісточок, засипати цукром за бажанням та поставити варитись на середньому вогні протягом 40 хвилин. Коли суміш буде готова, її потрібно протерти через сито. Також за бажанням можна після цього перебити її блендером та злити зайвий сік. Потім застелене пергаментом деко потрібно змастити олією та викласти на неї вишневу суміш. Після цього її можна відправляти у духовку на п’ять годин запікатись за температури 90°С.

Таким способом також можна приготувати й пастилу з черешні. Проте варто враховувати, що вона має більш солодкий смак, тому цукру може знадобитись трохи менше.

Інгредієнти для пастили з абрикосів

абрикоси — 1 кілограм

цукор — 100 грамів

рослинна олія — для змащування пергаменту

Спосіб приготування пастили з абрикосів

Спосіб приготування не надто різниться з попередніми видами пастили. Тому абрикоси варто лише помити, очистити від зайвих кісточок. Однак варити абрикоси не варто. Для приготування пастили з них цей фрукт варто ліпше просто перебити блендером та засипати цукром. Після цього необхідно лише викласти на деко з пергаментом абрикосове пюре та поставити його запікатись на п’ять годин за температури 90°С.

Інгредієнти для пастили з гарбуза

гарбуз — 1 кілограм

яблука — 2 штуки

цукор — 50 грамів

рослинна олія — для змащування пергаменту

Спосіб приготування пастили з гарбуза

У цьому рецепті знадобиться сумістити попередні знання з експериментами. Спочатку потрібно підготувати яблука як для першого варіанту пастили та проварити їх. Водночас необхідно почистити гарбуз від насіння та шкірки, після чого відправити запікатись на 40 хвилин в духовку, розігріту до 180°С. Далі залишається тільки змішати два інгредієнти, додати цукор, перебити їх блендером та відправити їх запікатись протягом семи годин в духовку, розігріту до температури 90°С.

Зберігати пастилу варто у харчовій плівці у холодильнику, щоб усі її смаки та корисні якості залишились у солодких шматочках.

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