Їжа та рецепти

Користь для здоров’я, насолода — для душі: рецепт приготування пастили в домашніх умовах

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Жовтня 2022, 14:00
пастила
Фото: Depositphotos, Pexels

Більше новин
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Червоний Хрест не залишився осторонь: розповідаємо, як отримати фінансову допомогу від організації
ЗСУ на мінометах
Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі
Кінопрем’єри жовтня
Від романтики й детективів до пригод та супергероїв — найкращі кінопрем’єри жовтня
Олександр
Бути холоднокровним і діяти без емоцій — тоді є шанс повернутися з фронту живим. Історія українського військового
Дивитись більше

Матеріали по темі

рулет з творогом
Часу обмаль, але хочеться чого смачненького: швидкий та простий сніданок за 15 хвилин
Приготування рикоти в домашніх умовах - простий рецепт
Смак італійської відпустки у тебе вдома — простий рецепт приготування сиру рикота від Ярославського
Нутелла — рецепт покроково в домашніх умовах
Діти будуть у захваті: покроковий рецепт домашньої нутелли
Брауні
Американська насолода: рецепт приготування брауні

Відео
0:01:57
ЗСУ на мінометах

Опанували міномети під час боїв: як ЗСУ тримають оборону на Запоріжжі
0:02:04
Запоріжжя: вибухи сьогодні, 9 жовтня, та наслідки ракетного удару
Обстріл Запоріжжя сьогодні: 12 загиблих і майже 50 постраждалих — що відомо про ракетну атаку
0:02:33
Урожай 2022: як вплинув на аграрні культури дощовий вересень
Врожай страждає від дощового вересня — чи вплине це на продовольчу безпеку України
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:53
ЗСУ звільнили Ямпіль
Армія вбивць та алкоголіків: люди оговтуються від окупації Ямполя
0:03:12
Святогірськ
Місто сили відроджується: як зараз живе Святогірськ та про що мріють місцеві жителі
0:02:19
Олександр Швецов
Від Одеси до Карпат на протезі: незламний герой збирає гроші для ЗСУ
0:02:44
Виставка Паоло Койя у Львові: картини з осколків мін (фото)
Унікальні полотна з осколків снарядів — війна в Україні очима італійського художника
0:07:02
Кримський міст
На Керченську протоку сунуть шторми: чому практично неможливо відбудувати Кримський міст
0:06:36
Прихисток переселенцям
Волонтери – міцний тил: Запоріжжя надає прихисток переселенцям
Більше відео
Марка Укрпошти
Читати далі
Кримський міст, на біс! Укрпошта анонсувала випуск нової марки
Приготування рикоти в домашніх умовах - простий рецепт
Читати далі
Смак італійської відпустки у тебе вдома — простий рецепт приготування сиру рикота від Ярославського

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь