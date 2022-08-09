Есть в правильном порядке? Нутрициолог рассказала, как это улучшает здоровье

Многие эксперты говорят о сбалансированном питании, правильных завтраках и пользе планирования питания. Но оказывается, что употреблять пищу нужно еще и в правильном порядке, ведь это поможет контролировать уровень сахара в крови. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, в каком порядке следует употреблять пищу и чем это полезно.

— Корректный порядок приема пищи помогает оптимизировать и снижать сахар крови.

Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже может усиливать течение бактериальных инфекций, — отмечает Голобородько.

В каком порядке нужно употреблять пищу:

овощи и зелень; белок и жиры; крахмал (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахар (десерты, включая фрукты, если ЖКТ здоровый).

Чем полезен правильный порядок приема пищи

Если есть пищу в правильном порядке, это помогает контролировать пики глюкозы и инсулина в организме. Таким образом, уменьшается желание что-то перекусить через несколько часов после еды. Человек меньше чувствует голод.

Также это хорошо влияет на кожу, уменьшается количество воспалительных процессов: акне, сыпь, дерматиты. Еще такой прием пищи помогает контролировать здоровую массу тела и стабилизировать энергию в течение дня.

Также нутрициолог напомнила: соленые завтраки лучше сладких, а прогулка после еды балансирует уровень сахара в крови.

— Цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных. Конечно, лучше соков и фрешей — у них нет клетчатки. Это концентраты сахара. Также нужно добавлять к фруктам орехи, — советует Анастасия Голобородько.

Эксперт рекомендует уменьшить употребление сиропов. Сладкий чай пить только после еды, а кофе употреблять с жирными сливками. Если человек потребляет растительное молоко, то лучше миндальное, кокосовое или кунжутное. От овсяного или рисового увеличивается уровень сахара.

Чтобы питание было действительно здоровым, нужно знать несколько лайфхаков по приготовлению. Раньше мы рассказывали, нужно ли замачивать орехи и бобовые перед приготовлением.

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