Пьянящие кусочки удовольствия: как приготовить рахат-лукум в домашних условиях

Его название происходит от арабского слова “рахат” и означает — удовольствие, или отдых. Почему бы не приготовить рахат-лукум для приятного вечера?
Нежная консистенция этих опьяняющих сладостей на несколько мгновений перенесет тебя в водоворот экзотического мира, который концентрировался в Стамбуле 18 века.
Но не время для долгих раздумий. Лучше начать готовить рахат-лукум по классическому рецепту.
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