Пьянящие кусочки удовольствия: как приготовить рахат-лукум в домашних условиях

Его название происходит от арабского слова “рахат” и означает — удовольствие, или отдых. Почему бы не приготовить рахат-лукум для приятного вечера?

Нежная консистенция этих опьяняющих сладостей на несколько мгновений перенесет тебя в водоворот экзотического мира, который концентрировался в Стамбуле 18 века.

Но не время для долгих раздумий. Лучше начать готовить рахат-лукум по классическому рецепту.

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Ингредиенты для рахат-лукума

фруктовое пюре — 250 граммов

кукурузный крахмал — 250 граммов

сахар — 250 граммов

вода — 250 миллилитров

лимонная кислота — 1 столовая ложка

сахарная пудра — 1 упаковка

Способ приготовления рахат-лукума

Прежде всего, необходимо поставить греться воду в кастрюле с толстым дном. В нее засыпать сахар и лимонную кислоту, после чего тщательно перемешать. Затем добавить в смесь фруктовое пюре и снова хорошо перемешать смесь, чтобы она была однородной. Далее важно добавить крахмал и постоянно помешивать массу. Варить рахат-лукум после этого на маленьком огне и постоянно перемешивать до загустения. Подготовить стеклянную форму, смазать ее водой и перелить в нее готовую массу. Разровнять ее с помощью лопатки. После того как масса остынет, переставить ее в холодильник. Пока будущий рахат-лукум застывает, смешай в отдельной тарелке в равных пропорциях сахарную пудру и крахмал. Когда масса остыла полностью, достань ее из холодильника, нарежь кубиками и посыпь смесью сахарной пудры и крахмала. А дальше? Остается только наслаждаться!

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