П’янкі шматочки задоволення: як приготувати рахат-лукум у домашніх умовах

Його назва походить від арабського слова “рахат” та має просте значення — задоволення, або ж відпочинок. Тому чому не приготувати рахат-лукум для приємного вечора?
Ніжна консистенція цих п’янких солодощів на кілька миттєвостей перенесе тебе у вир екзотичного світу, що концентрувався у Стамбулі 18 століття.
Тож не час для довгих роздумів. Ліпше почати готувати рахат-лукум за класичним рецептом.
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