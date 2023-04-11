П’янкі шматочки задоволення: як приготувати рахат-лукум у домашніх умовах

Його назва походить від арабського слова “рахат” та має просте значення — задоволення, або ж відпочинок. Тому чому не приготувати рахат-лукум для приємного вечора?

Ніжна консистенція цих п’янких солодощів на кілька миттєвостей перенесе тебе у вир екзотичного світу, що концентрувався у Стамбулі 18 століття.

Тож не час для довгих роздумів. Ліпше почати готувати рахат-лукум за класичним рецептом.

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Інгредієнти для рахат-лукуму

фруктове пюре — 250 грамів

кукурудзяний крохмаль — 250 грамів

цукор — 250 грамів

вода — 250 мілілітрів

лимонна кислота — 1 столова ложка

цукрова пудра — 1 упаковка

Спосіб приготування рахат-лукуму

Насамперед необхідно поставити грітись воду у каструлі з товстим дном. У неї також засипати цукор та лимонну кислоту, після чого ретельно перемішати. Потім додати до суміші фруктове пюре та знову добре перемішати суміш, щоб вона була однорідною. Далі важливо додати крохмаль та постійно помішувати масу. Варити так рахат-лукум після цього на маленькому вогні та постійно перемішувати його до загустіння. Підготувати скляну форму, змастити її водою та перелити готову масу в неї. Розрівняти її за допомогою лопатки. Після того, як маса вистигне, переставити її у холодильник. Поки майбутній рахат-лукум застигає, змішати в окремій тарілці у рівних пропорціях цукрову пудру та крохмаль. Коли маса вистигнула повністю, дістати її з холодильника, нарізати кубиками та обсипати їх сумішшю цукрової пудри та крохмалю. А далі? Лише насолоджуватись!

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