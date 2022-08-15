Аппетитная и богатая яичница — лучшее начало дня. Рецепт итальянской фриттаты без мороки от Джейми Оливера

Начни свое утро так, как это делают настоящие итальянцы, — приготовь вкусный и питательный завтрак. В этом тебе поможет надежный помощник и шеф-повар Джейми Оливер, который делится своим рецептом несравненной фриттаты.

Фриттата из брокколи: ингредиенты

600 г картошки 1 пучок репчатого лука 1 головка брокколи (375 г) 1 красный перец 1 ч.л. копченой паприки 8 крупных яиц 40 г сыра чеддер 1 пакетик кресс-салата, шпината, рукколы и петрушки оливковое масло морская соль черный перец

Рецепт фриттаты из брокколи

Разогрей духовку до 200ºC.

Налей 1 ст.л. оливкового масла на сковороду диаметром 28 см с антипригарным покрытием. Поставь ее на среднесильный огонь.

Почистить картофель и нарежь его кубиками размером примерно 1 см, добавляя в сковороду по ходу.

Мелко нашинкуй и добавь в сковороду репчатый лук. Срежь жесткую часть головки брокколи, мелко нарежь стебель и добавь к другим овощам. Очисти от семян, мелко нашинкуй и добавь красный перец.

Приправь щепоткой морской соли и черного перца, добавь копченую паприку. Жарь овощи 15 минут или до золотистого цвета, периодически помешивая. Нарежь головку брокколи на небольшие соцветия и добавь в сковороду на последние 5 минут.

Разбей в миску яйца и сбей их вместе. Натри чеддер (но немного оставь на потом) и приправь все солью и перцем. Хорошо перемешай.

Мелко нарежь половину кресс-салата, шпината и рукколы. Высыпь в сковороду и перемешай. Затем вылей яичную смесь так, чтобы полностью покрыть дно сковороды.

Натри на терке остатки чеддера и присыпь им фриттату. Затем запекай ее 10 минут или до золотистого цвета. Готовое блюдо присыпь остатками кресс-салата, шпината, рукколы, петрушки и полей 1 ст.л. оливкового масла.

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