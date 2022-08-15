Аппетитная и богатая яичница — лучшее начало дня. Рецепт итальянской фриттаты без мороки от Джейми Оливера

Начни свое утро так, как это делают настоящие итальянцы, — приготовь вкусный и питательный завтрак. В этом тебе поможет надежный помощник и шеф-повар Джейми Оливер, который делится своим рецептом несравненной фриттаты.
Для фанатов итальянской кухни врач Галина Похмурская придумала рецепт приготовления полезной пиццы из кабачка. Она поможет устранить отеки, вывести соли из организма и улучшить обмен веществ.
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