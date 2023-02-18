Как его можно не любить? Рецепт запеченного картофеля с салом от шефа

Существуют блюда, которые поражают своей простотой и одновременно вызывают непреодолимое желание как можно скорее приготовить и съесть. И, конечно, как тут можно не вспомнить сразу о запеченном картофеле с салом?
Это вроде бы самое простое решение для приятного ужина, особенно, когда позволяешь себе так называемый cheat meal.
Итак, если сегодня тот день, когда ты не хочешь тратить много времени и сил на кухне, но мечтаешь о чем-то вкусненьком, то это лучшее время, чтобы приготовить картофель с салом по рецепту шеф-повара и участника МастерШеф Профессионалы-3 Николая Люлько.
А если ты ищешь разнообразие в приготовлении ужина или обеда, но хочешь чего-нибудь простого, тогда читай рецепт картофельного гратена.
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