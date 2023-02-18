Как его можно не любить? Рецепт запеченного картофеля с салом от шефа

Существуют блюда, которые поражают своей простотой и одновременно вызывают непреодолимое желание как можно скорее приготовить и съесть. И, конечно, как тут можно не вспомнить сразу о запеченном картофеле с салом?

Это вроде бы самое простое решение для приятного ужина, особенно, когда позволяешь себе так называемый cheat meal.

Итак, если сегодня тот день, когда ты не хочешь тратить много времени и сил на кухне, но мечтаешь о чем-то вкусненьком, то это лучшее время, чтобы приготовить картофель с салом по рецепту шеф-повара и участника МастерШеф Профессионалы-3 Николая Люлько.

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Ингредиенты для запеченного картофеля с салом

картофель — 1 килограмм

подсолнечное масло — 5 столовых ложек

соль — 2 чайные ложки

молотый кориандр — 2 чайные ложки

копченая паприка — 1 чайная ложка

молотый чеснок — 1 чайная ложка

черный перец — 0,5 чайной ложки

сало — сколько душа пожелает

Ингредиенты для соуса

йогурт — 200 граммов

зеленый лук — 100 граммов

чеснок — 2 зубчика

черный молотый перец — 0,5 чайной ложки

соль — 0,5 чайной ложки

сок или цедра лимона по желанию

Приготовление запеченного картофеля с салом

Прежде всего, нужно вымыть картофель и нарезать его кружочками толщиной полтора сантиметра. Затем нарезать сало слайсами толщиной около пяти миллиметров. После этого картофель необходимо замариновать в специях и подсолнечном масле. Затем перемешать руками и нанизать его на шпажки поочередно с салом. Выложить картофель с салом на застеленный пергаментом противень и отправить запекаться на 40 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Пока картофель запекается, можно приготовить соус. Для этого следует лишь мелко порезать лук, чеснок и смешать с перцем, йогуртом. При желании можно добавить небольшое количество сока или цедры лимона. Когда картофель будет готов его можно подавать вместе с соусом и наслаждаться простым и одновременно аппетитным блюдом.

А если ты ищешь разнообразие в приготовлении ужина или обеда, но хочешь чего-нибудь простого, тогда читай рецепт картофельного гратена.

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