Як її можна не любити? Рецепт запеченої картоплі з салом від шефа

Існують страви, що вражають своєю простотою та водночас викликають непереборне бажання якомога швидше їх приготувати та з’їсти. І звісно, як тут можна не згадати одразу про запечену картоплю з салом?

Це нібито найпростіше рішення для приємної вечері, особливо, коли дозволяєш собі так званий cheat meal.

Тож якщо сьогодні той день, коли ти не хочеш витрачати багато часу та сил на кухні, але мрієш про щось смачненьке, то це найкращий час, щоб приготувати картоплю з салом за рецептом шеф-кухаря та учасника МастерШеф Професіонали-3 Миколи Люлько.

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Інгредієнти для запеченої картоплі з салом

картопля — 1 кілограм

соняшникова олія — 5 столових ложок

сіль — 2 чайні ложки

мелений коріандр — 2 чайні ложки

копчена паприка — 1 чайна ложка

мелений часник — 1 чайна ложка

чорний перець — 0,5 чайної ложки

сало — скільки душа забажає

Інгредієнти для соусу

йогурт — 200 грамів

зелена цибуля — 100 грамів

часник — 2 зубчики

чорний мелений перець — 0,5 чайної ложки

сіль — 0,5 чайної ложки

сік чи цедра лимона за бажанням

Приготування запеченої картоплі з салом

Насамперед потрібно вимити картоплю та нарізати її кружальцями товщиною півтора сантиметра. Потім нарізати сало слайсами товщиною близько п’ять міліметрів. Після цього картоплю необхідно замаринувати у спеціях та олії. Далі перемішати руками та нанизати її на шпажки почергово з салом. Викласти картоплю з салом на застелене пергаментом деко та відправити запікатись на 40 хвилин у духовку, що розігріта до 200 градусів. Поки картопля запікається, можна приготувати соус. Для цього варто лише дрібно нарізати цибулю, часник та змішати з перцем, йогуртом. За бажанням можна додати невелику кількість соку чи цедри лимона. Коли картопля буде готова її можна подавати разом із соусом та насолоджуватись простою та водночас апетитною стравою.

А якщо ти шукаєш різноманіття у приготуванні вечері чи обіду, але хочеш чогось простого, тоді читай рецепт картопляного гратена.

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