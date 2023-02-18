Їжа та рецепти

Як її можна не любити? Рецепт запеченої картоплі з салом від шефа

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 19:30
Рецепт запеченої картоплі з салом
Фото: Pexels

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