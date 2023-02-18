Як її можна не любити? Рецепт запеченої картоплі з салом від шефа

Існують страви, що вражають своєю простотою та водночас викликають непереборне бажання якомога швидше їх приготувати та з’їсти. І звісно, як тут можна не згадати одразу про запечену картоплю з салом?
Це нібито найпростіше рішення для приємної вечері, особливо, коли дозволяєш собі так званий cheat meal.
Тож якщо сьогодні той день, коли ти не хочеш витрачати багато часу та сил на кухні, але мрієш про щось смачненьке, то це найкращий час, щоб приготувати картоплю з салом за рецептом шеф-кухаря та учасника МастерШеф Професіонали-3 Миколи Люлько.
А якщо ти шукаєш різноманіття у приготуванні вечері чи обіду, але хочеш чогось простого, тоді читай рецепт картопляного гратена.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!