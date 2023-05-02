Легкость для желудка и отличный заменитель пшеницы: как приготовить рисовую муку в домашних условиях

Полочки с безглютеновыми продуктами кому-то могут казаться приятным избытком, который предлагают разные сети супермаркетов. Однако для людей, не переносящих этот вид белка, это настоящая находка. Но что делать, если твой организм не может переваривать глютен, а ты стремишься, например, что-то испечь? Здесь на помощь придет рисовая мука.

Это отличный заменитель пшеницы, поскольку рецептов с ее использованием уже немало. Кроме того, в восточной кухне этот компонент часто используют, например, в приготовлении японского десерта моти. Поэтому рассказываем, как сделать рисовую муку в домашних условиях, если не удалось ее найти на полках в твоем любимом магазине.

Как сделать рисовую муку

Прежде всего следует выбрать рисовую крупу, из которой ты будешь готовить муку. Можно попытаться сделать желаемый продукт из любой, но лучше всего будет обрабатываться белый рис басмати.

Если ты планируешь делать муку в блендере, то в таком случае необходимо только следить за дозировкой. Рекомендуется начать с одного стакана риса, а затем увеличивать его общее количество до четырех. Затем останется только нажать кнопку и следить, чтобы продукт тщательно перебился до состояния муки.

Если у тебя есть возможность перебить рис только в кофемолке, тогда его следует предварительно замочить на несколько часов в воде, а затем тщательно просушить на полотенце. Только потом можно умеренно, учитывая размеры кофемолки, засыпать рис и перебивать его.

Если он немного склеится — это не так страшно. Это лишь будет означать, что не вся влага ушла, поэтому муку стоит только потом просушить на разогретой сковороде.

Как использовать рисовую муку

Рисовую муку могут использовать не только те люди, которые не переносят глютен. Его также можно добавлять в пшеничную, чтобы выпечка стала более мягкой.

Но если ты уже делаешь свой выбор в пользу рисовой муки для приготовления сдобы, лучше добавлять в тесто больше яиц, поскольку рис будет больше впитывать влаги. А вот дрожжевое тесто на нем вообще лучше не делать, поскольку с большой вероятностью оно просто не поднимется.

Готовить из рисовой муки можно, например, блины, сырники, пасту, или загустить с его помощью соус.

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Как хранить рисовую муку

Рекомендуется готовить рисовую муку четко столько, сколько может потребоваться на один раз. В случае, если какое-то количество продукта все же осталось, его лучше пересыпать в герметичный контейнер, чтобы предотвратить образование плесени.

Кстати, готовить блюда без глютена несложно. Однако придется обратить особое внимание на температуру в духовой печи, тишину дома и темп своей работы. Потому читай, как приготовить безглютеновый хлеб.

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