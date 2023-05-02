Легкість для шлунку та чудовий замінник пшениці: як приготувати рисове борошно в домашніх умовах

Полички з безглютеновими продуктами комусь можуть видаватись приємним надлишком, який пропонують різні мережі супермаркетів. Однак для людей, які не переносять цей вид білка, це справжня знахідка. Та що ж робити, якщо твій організм не може перетравлювати глютен, а ти прагнеш, наприклад, щось спекти? Тут на допомогу прийде рисове борошно.

Це чудовий замінник пшениці, оскільки рецептів з її використанням вже чимало. Крім того, у східній кухні цей компонент також часто використовують, наприклад, у приготуванні японського десерту моті. Тому розповідаємо, як зробити рисове борошно у домашніх умовах, якщо не вдалось його знайти на полицях у твоєму улюбленому магазині.

Як зробити рисове борошно

Насамперед варто обрати рисову крупу, з якої ти будеш готувати борошно. Можна спробувати зробити бажаний продукт з будь-якого, але найкраще буде піддаватись обробці білий рис басматі.

Якщо ти плануєш робити борошно у блендері, то в такому разі необхідно лише слідкувати за дозуванням. Рекомендовано почати з одного стакану рису, а вже потім збільшувати його загальну кількість до чотирьох. Потім лишається тільки натиснути кнопку та слідкувати, аби продукт ретельно перебився до стану борошна.

У разі, якщо у тебе є можливість перебити рис лише у кавомолці, тоді його варто попередньо замочити на кілька годин у воді, а потім ретельно просушити на рушнику. Лише потім можна помірно, зважаючи на розміри кавомолки, засипати рис та перебивати його.

Якщо він трохи склеїться — це не так страшно. Це лише буде означати, що не вся волога пішла, тому борошно варто буде лише потім просушити на розігрітій пательні.

Як використовувати рисове борошно

Рисове борошно можуть використовувати не лише ті люди, які не переносять глютен. Його також можна додавати у пшеничне, щоб потім випічка стала більш м’якою.

Та якщо ти вже робиш свій вибір на користь рисового борошна для приготування здоби, то ліпше додавати до тіста більше яєць, оскільки рис буде більше вбирати вологи. А ось дріжджове тісто на ньому взагалі краще не робити, оскільки з великою ймовірністю воно просто не підніметься.

Готувати ж з рисового борошна можна, наприклад, млинці, сирники, пасту, або ж загустити з його допомогою соус.

Читати на тему Як зробити мигдальне борошно в домашніх умовах і що для цього потрібно Як зробити мигдальне борошно в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як зберігати рисове борошно

Рекомендується готувати рисове борошно чітко стільки, скільки може знадобитись на один раз. У разі, якщо якась кількість продукту все ж таки лишилась, її ліпше пересипати у герметичний контейнер, щоб запобігти утворенню плісняви.

До речі, готувати страви без глютену не складно. Однак доведеться звернути особливу увагу на температуру у духовій печі, тишу в домі та темп своєї роботи. Тому читай, як приготувати безглютеновий хліб.

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