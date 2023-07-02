Еда и рецепты

Этот вкус отвлечет от всего лишнего! Простой рецепт вишневого штруделя в домашних условиях

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 июля 2023, 19:00
штрудель з вишнею
Фото: Depositphotos

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