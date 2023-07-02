Этот вкус отвлечет от всего лишнего! Простой рецепт вишневого штруделя в домашних условиях

Дополнить свой вечер каким-нибудь приятным занятием, как, например, вкусным ужином за свечами или бокалом чего-то, что опьяняет. Именно такие желания могут прийти в голову человека, который еще находится на работе физически, но мыслями уже далеко. Или же об этом можно подумать в завершение выходного дня.

Но почему бы не позаботиться о том, чтобы этот ужин действительно был идеальным? Хорошим дополнением ко всем планам может стать вкусный домашний штрудель с вишнями.

Пока ты его готовишь, отвлекаешься от лишних мыслей. А когда все готово, можно начать свой вечер релакса.

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Ингредиенты для вишневого штруделя

замороженная или свежая вишня — 500 граммов

грецкие орехи — 8 столовых ложек

панировочные сухари — 80 граммов

сахар — 100 граммов

кукурузный крахмал — 1 столовая ложка

сливочное масло — 30 граммов

яйца — 1 штука

корица — по вкусу

сахарная пудра — по вкусу

Ингредиенты для теста на вишневый штрудель

яйцо — 1 штука

пшеничная мука — 200 граммов

теплая вода — 50 миллилитров

масло — 2 столовые ложки

лимонный сок — пол чайной ложки

соль — щепотка

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Способ приготовления вишневого штруделя

В первую очередь необходимо приготовить вытяжное тесто для штруделя. Для этого смешать в миске муку, воду, соль, растительное масло и лимонный сок. Теперь можно начать замешивать тугое тесто и продолжать его вымешивать около десяти минут. Когда тесто будет готово, сформовать его в шарик и несколько раз немного побить его о стол или миску. Это позволит сделать его более эластичным. После этого смазать тесто маслом и оставить на час при комнатной температуре. Затем можно посыпать рабочую поверхность мукой, выложить готовое тесто и тонко его раскатать. Вместе с тем, растопить сливочное масло и смазать им раскатанное тесто для будущего штруделя. Отступить сантиметр от краев теста и посыпать его равномерно панировочными сухарями. Также к ним следует добавить измельченные грецкие орехи. Теперь можно готовить начинку. Для этого либо разморозить, либо почистить свежие вишни. Затем добавить к ним ложку крахмала и тщательно перемешать. Это поможет удержать сок внутри ягоды. Далее можно равномерно выложить вишни на тесто, а сверху — сахар и корицу. Осторожно завернуть тесто в плотный рулет, а края, оставшиеся без начинки и панировочных сухарей, осторожно прижать пальцами. Затем можно выкладывать штрудель на застеленную пергаментом форму, проколоть его несколько раз вилкой, смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 200 градусов духовку выпекаться в течение 20 минут. Десерт будет готов, когда приобретет золотистую корочку. Подавать вишневый штрудель следует немного охлажденным. Рекомендуется присыпать его чуть-чуть сахарной пудрой и довершить вкус взбитыми сливками или шариком любимого мороженого.

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