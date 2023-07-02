Этот вкус отвлечет от всего лишнего! Простой рецепт вишневого штруделя в домашних условиях

Дополнить свой вечер каким-нибудь приятным занятием, как, например, вкусным ужином за свечами или бокалом чего-то, что опьяняет. Именно такие желания могут прийти в голову человека, который еще находится на работе физически, но мыслями уже далеко. Или же об этом можно подумать в завершение выходного дня.
Но почему бы не позаботиться о том, чтобы этот ужин действительно был идеальным? Хорошим дополнением ко всем планам может стать вкусный домашний штрудель с вишнями.
Пока ты его готовишь, отвлекаешься от лишних мыслей. А когда все готово, можно начать свой вечер релакса.
Думаешь, что бы такого вкусного и необычного еще приготовить? Тогда читай пошаговый рецепт малинового вина.
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