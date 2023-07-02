Цей смак відволіче від усього зайвого! Простий рецепт вишневого штруделя в домашніх умовах

Доповнити свій вечір якимось приємним заняттям, як, наприклад, смачною вечерею за свічками чи за келихом чогось, що п’янить. Саме такі бажання можуть завітати в голову людини, яка ще знаходиться на роботі фізично, але думками вже далеко звідти. Або ж, про це можна подумати під кінець вихідного дня.

Але чому б не подбати про те, щоб ця вечеря й справді була довершеною? Гарним доповненням до усіх планів може стати смачний домашній штрудель з вишнями.

Поки ти його готуєш, відволікаєшся від зайвих думок. А коли все готово — можна розпочати свій вечір релаксу.

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Інгредієнти для вишневого штруделя

заморожена або свіжа вишня — 500 грамів

волоські горіхи — 8 столових ложок

панірувальні сухарі — 80 грамів

цукор — 100 грамів

кукурудзяний крохмаль — 1 столова ложка

вершкове масло — 30 грамів

яйця — 1 штука

кориця — за смаком

цукрова пудра — за смаком

Інгредієнти для тіста на вишневий штрудель

яйце — 1 штука

пшеничне борошно — 200 грамів

тепла вода — 50 мілілітрів

олія — 2 столові ложки

лимонний сік — пів чайної ложки

сіль — дрібка

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Спосіб приготування вишневого штруделя

Насамперед необхідно приготувати саме витяжне тісто для штруделя. Для цього змішати у мисці борошно, воду, сіль, олію та лимонний сік. Тепер можна почати замішувати туге тісто та продовжувати його вимішувати близько десяти хвилин. Коли тісто буде готове, потрібно сформувати його в кульку та кілька разів трохи побити об стіл чи миску. Це дозволить зробити його більш еластичним. Після цього змастити тісто олією та залишити на годину за кімнатної температури. Потім можна посипати робочу поверхню борошном, викласти на неї готове тісто й тонко його розкачати. Розтопити вершкове масло та змастити ним розкачане тісто для майбутнього штруделя. Відступити сантиметр від країв тіста та посипати його рівномірно панірувальними сухарями. Також до них варто додати подрібнені волоські горіхи. Тепер можна готувати начинку. Для цього або розморозити, або почистити свіжі вишні. Після цього додати до них ложку крохмалю та ретельно перемішати. Це допоможе втримати сік всередині ягід. Далі можна рівномірно викласти вишні на тісто, а зверху них — цукор та корицю. Загорнути обережно тісто у щільний рулет, а краї, що залишились без начинки та панірувальних сухарів, обережно притиснути пальцями. Потім можна викладати штрудель на застелену пергаментом форму, проколоти його кілька разів виделкою, змастити збитим яйцем та відправити у розігріту до 200 градусів духовку випікатись протягом 20 хвилин. Десерт буде готовий, коли набуде золотавої скоринки. Подавати вишневий штрудель варто трохи охолодженим. Рекомендовано присипати його трохи цукровою пудрою та довершити смак збитими вершками чи кулькою улюбленого морозива.

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